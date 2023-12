Tặng hơn 1.500 áo dài khắp đất nước

11 giờ trưa, bà Sầm Kim Tương (64 tuổi, ở P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sắp xếp gọn gàng những chiếc áo dài mới tinh, đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng… được bà mua để gửi đến chị em phụ nữ khắp đất nước.



Muốn người khác mặc đẹp

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Tương nói áo dài là biểu tượng chứa đựng tinh hoa, văn hóa của người phụ nữ VN. Dù vóc dáng thế nào thì khi mặc áo dài, vẻ đẹp của người phụ nữ sẽ được tôn vinh. Hồi xưa, gia đình bà Tương khó khăn, chỉ có một chiếc áo dài 3 chị em thay phiên nhau mặc. Khi lập gia đình, bà tảo tần chăm lo cho chồng con, không dám may áo dài vì sợ tốn tiền. Tuy nhiên, ước muốn được thoải mái mặc trang phục này chưa bao giờ nguôi.

Bà Tương sắp xếp áo dài tặng mọi người Dương Lan

Cách đây khoảng 5 - 6 năm, khi các con đã trưởng thành và nhắn nhủ mẹ có ước mơ gì cứ thực hiện, bà trả lời là thích áo dài, áo bà ba… liền được các con ủng hộ mua sắm. "Tôi thường chia sẻ lại áo dài với giá thấp hơn cho những người có điều kiện và sẵn sàng tặng cho những người khó khăn. Tôi luôn đặt câu hỏi: "Tại sao chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác?" nên muốn làm điều này như để trả lời cho câu hỏi đó", bà Tương chia sẻ.

Khi mặc những chiếc áo dài miễn phí, người nhận rất thích còn người tặng thấy vô cùng tự hào. Bà cũng tư vấn cho chị em chọn những chiếc áo dài phù hợp để đi dự tiệc cưới, mặc trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3… "Ai nấy đều ngỡ ngàng vì thấy số lượng áo nhiều, thoải mái lựa chọn mẫu mã khi đến nhà tôi. Người này nói người kia, tôi cho một người là mấy chị em ở xóm đó đều biết đến", bà vui vẻ cho biết.

"Hồi xuân" vì làm việc ý nghĩa

Trước đây, bà Tương thường đi chợ mua vải rồi mang đến thợ để may áo dài. Sau này, khi lướt mạng xã hội bà thấy nhiều nơi có bán áo may sẵn với giá rẻ hơn nên quyết định chuyển sang mua để tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài việc tặng áo dài cho mọi người, bà Tương còn nhiệt tình tham gia hoạt động đoàn thể tại địa phương ở Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi và là thành viên của ban quản trị chung cư nơi gia đình sinh sống. "Hồi còn trẻ tôi là giáo viên mầm non nên rất thích tham gia hoạt động tập thể. Ngọn lửa nhiệt huyết thời trẻ tạm tắt để dành cho việc nuôi con, chăm sóc gia đình. Giờ tôi có nhiều thời gian hơn, cảm giác hồi xuân như được trỗi dậy nên nhiệt tình tham gia cùng tập thể", bà bày tỏ.

Người phụ nữ đam mê áo dài và muốn lan tỏa niềm vui đến người khác

Bà Nguyễn Thị Ái (57 tuổi, quê Hà Tĩnh) được bà Tương tặng chiếc áo dài mới, gửi nhờ người quen mang về tận quê. Bà Tương gọi cho bà Ái, hỏi kỹ cân nặng, màu sắc và mẫu mã yêu thích trước khi chọn áo. Nhờ đó, bà Ái có thêm trang phục để mặc những dịp đặc biệt. "Tôi rất vui khi được tặng áo dài mới. Trước giờ tôi không mặc trang phục này thường xuyên nên tiếc tiền không dám mua. Tôi rất cảm kích tinh thần sẵn sàng cho đi của bà Tương và hy vọng mọi người có thêm niềm vui từ những chiếc áo dài 0 đồng", bà Ái bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phó chủ tịch Hội LHPN P.19, Q.Bình Thạnh, chia sẻ việc bà Tương tặng áo dài đã truyền tải thông điệp yêu thương đến cộng đồng. Nhiều chị em phụ nữ trên khắp địa bàn Q.Bình Thạnh đã đến nhà nhận áo dài do bà hỗ trợ. "Hội LHPN P.19 rất vui khi đón nhận tấm lòng và sự chia sẻ tích cực từ hội viên như bà Tương. Cách đây không lâu, chúng tôi đến thăm một xã nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre và bà Tương đã dành tặng 200 chiếc áo dài cho chị em phụ nữ ở đó", chị Duyên cho biết.