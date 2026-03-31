Sức khỏe

Tăng huyết áp không còn là bệnh của người lớn tuổi

GS-TS PHẠM MẠNH HÙNG
(Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19.8 Bộ Công an)
31/03/2026 06:08 GMT+7

Không ít bệnh nhân dưới 40 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim, và chỉ khi đó mới phát hiện mình đã bị tăng huyết áp từ lâu.

Khoa cấp cứu một bệnh viện lớn tiếp nhận bệnh nhân (BN) nam 31 tuổi trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh và khó thở. Điện tâm đồ và xét nghiệm men tim nhanh chóng xác định BN bị nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức, ê kíp tim mạch can thiệp đưa BN vào phòng thông tim để đặt stent động mạch vành, tái thông mạch máu bị tắc. Nhờ được xử trí kịp thời, dòng máu nuôi tim được khôi phục và BN qua cơn nguy kịch.

Trong bối cảnh tăng huyết áp đang ngày càng trẻ hóa, việc đo huyết áp định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh là điều cần thiết

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tăng huyết áp có thể âm thầm trong nhiều năm, nhưng hậu quả của nó thì không hề thầm lặng.

Điều khiến các bác sĩ chú ý là BN còn rất trẻ. Trước đó, BN gần như không biết mình mắc bệnh tim mạch. Sau khi được kiểm tra toàn diện, các bác sĩ phát hiện BN bị tăng huyết áp có thể đã từ lâu vì đã có các ảnh hưởng đến độ dày thành thất trái mà BN không biết, kèm theo rối loạn mỡ máu và thừa cân. BN có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trong gia đình có bố từng bị đột quỵ. Trước khi xảy ra cơn nhồi máu cơ tim, BN hầu như không có triệu chứng cảnh báo nào.

Những trường hợp như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít BN dưới 40 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim, và chỉ khi đó mới phát hiện mình đã bị tăng huyết áp từ lâu mà không biết. Đây là trường hợp được cứu sống kịp thời, nhưng còn nhiều trường hợp khác đã không được may mắn như vậy.

XU HƯỚNG TRẺ HÓA TẠI VN

Trong y học tim mạch, nhiều nghiên cứu thường xem nhóm tuổi dưới 40 hoặc từ 18 - 39 tuổi là nhóm người trẻ trong các nghiên cứu về tăng huyết áp. Khi bệnh xuất hiện trong độ tuổi này, các bác sĩ gọi đó là tăng huyết áp khởi phát sớm. Một số nghiên cứu về bệnh tim mạch sớm thậm chí xem dưới 45 tuổi ở nam và dưới 55 tuổi ở nữ là "bệnh tim mạch sớm".

Điều đáng lo ngại là người mắc tăng huyết áp từ tuổi 20 hoặc 30 có thể phải sống với huyết áp cao trong nhiều thập niên nếu không được phát hiện và kiểm soát. Thời gian tiếp xúc kéo dài với huyết áp cao làm tăng đáng kể nguy cơ tổn thương tim, não, thận và mạch máu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 1,28 tỉ người trưởng thành trên thế giới mắc tăng huyết áp, tương đương gần 1/3 dân số trưởng thành. Tuy nhiên, gần một nửa số người mắc bệnh không biết mình bị tăng huyết áp, và chỉ khoảng 20% kiểm soát được huyết áp ở mức an toàn.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ từ 18 - 39 tuổi dao động khoảng 4 - 9%, và ở một số quốc gia phát triển có thể lên tới khoảng 13 - 14%. Điều này cho thấy hàng chục triệu người trẻ trên thế giới đang sống chung với căn bệnh vốn trước đây được xem là bệnh của người trung niên.

Tại VN, bệnh tăng huyết áp cũng đang có xu hướng trẻ hóa. Một số nghiên cứu trong nước ghi nhận tỷ lệ tăng huyết áp ở nhóm tuổi 20 - 40 có thể lên tới khoảng 15 - 18% trong một số quần thể nghiên cứu, trong khi hơn một nửa người trẻ có tình trạng tiền tăng huyết áp, nghĩa là huyết áp đã cao hơn bình thường và có nguy cơ tiến triển thành bệnh trong tương lai.

THAY ĐỔI LỐI SỐNG LÀ RẤT QUAN TRỌNG

Trường hợp BN 31 tuổi bị nhồi máu cơ tim nêu trên nhắc nhở rằng bệnh tim mạch không còn là câu chuyện của riêng người lớn tuổi. Tuy nhiên, phần lớn người trẻ không biết mình mắc bệnh vì hiếm khi đo huyết áp hoặc đi khám sức khỏe định kỳ. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Trong bối cảnh tăng huyết áp đang ngày càng trẻ hóa, việc đo huyết áp định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát các yếu tố nguy cơ là điều cần thiết ngay từ khi còn trẻ.

Đối với những người đã được chẩn đoán mắc tăng huyết áp, việc thay đổi lối sống là rất quan trọng nhưng trong nhiều trường hợp vẫn cần dùng thuốc hạ huyết áp theo chỉ định của bác sĩ.

Tăng huyết áp có thể âm thầm trong nhiều năm, nhưng hậu quả của nó thì không hề thầm lặng. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống kịp thời chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe tim mạch, tránh những biến cố đáng tiếc và duy trì chất lượng cuộc sống lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên uống thuốc đúng liều, đúng giờ, đo huyết áp thường xuyên và tái khám định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị.

Hiện ngưỡng được coi là tăng huyết áp đã hạ thấp đáng kể: từ 130 trở lên với huyết áp tối đa và/hoặc từ 80 mmHg với huyết áp tối thiểu so với ngưỡng trước đây là 140/90 mmHg (theo Hội Tim mạch Mỹ năm 2025), khiến cho số người thực tế bị tăng huyết áp đã nhiều hơn rất nhiều khi áp dụng tiêu chuẩn này.

Uống cà phê buổi sáng có làm tăng huyết áp?

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người tỉnh táo mỗi sáng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại thói quen này có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt ở những người có nguy cơ bệnh tim mạch.

