Tặng khách 200 kg xí quách mỗi ngày, từ xe mì cà tàng mở quán sủi cảo 3 căn

Là một quán mì nổi tiếng, Cường Ký Mì Gia tại số 157 Hà Tôn Quyền (Q.11, TP.HCM) được biết nhiều bởi chiếc máy làm mì có tuổi đời hơn 40 năm, với các món nước chính gốc người Hoa.

Mỗi phần sủi cảo được tiệm Cường Ký 157 tặng 1 hoặc 2 viên xí quách

Điểm đặc biệt nữa của quán là mỗi ngày dùng đến hơn 200 kg xí quách để hầm lấy nước ngọt. Nhưng thay vì nằm trong thực đơn, thì cứ mỗi phần mì cảo quán sẽ tặng kèm 1 cục xí quách to cho khách. Chủ quán chia sẻ, nước lèo ăn với cảo hay mì nước có vị rất ngọt do xương ống tiết ra. Xí quách ăn kèm ngon, không bị ngán do vừa có thịt, gân và tủy.

Sủi cảo khô là một trong những món bán chạy nhất của tiệm PHÚ THANH VÕ

Theo chủ quán, từ thời cha chồng chỉ bán duy nhất món hoành thánh mì, với hoành thánh được tự tay làm từ bột mì và trứng. Sau đó, xe mì này được truyền lại cho 2 vợ chồng và bắt đầu thêm nhiều món mới như cảo khô, cảo cẩm, hủ tiếu mì sườn,... để đáp ứng nhu cầu của thực khách. Chỉ từ một xe mì cũ, quán đã mở rộng thành 3 căn, nằm kề và đối diện nhau.

Bên cạnh các món mì cảo, tiệm còn bỏ mối mì vắt và vỏ cảo. Riêng mì mỗi ngày tiệm làm 5.000 vắt, vỏ cảo tầm 20 - 30 kg được làm mỗi ngày.

Một phần hủ tiếu cảo khô. Cảo mềm, nhân dai, tôm giòn. PHÚ THANH VÕ