Tăng mạnh đèn pin, bếp cồn, bánh mì, đồ khô... cho các siêu thị phía bắc

Số liệu trên được một số hệ thống siêu thị có điểm kinh doanh tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc cập nhật.

Trưa 11.9, tại Hà Nội, theo đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market, do mưa lớn kéo dài nên lượng khách đến siêu thị giảm hơn so với tối hôm trước. Hiện, các siêu thị MM Mega Market, Co.opMart, LotteMart cho biết, nguồn hàng ổn định, đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm.



"Tối 10.9, lượng khách hàng tăng đột biến. Khách chủ yếu mua dự trữ các mặt hàng tươi sống, mì, sản phẩm vệ sinh nhà cửa… Đặc biệt, mặt hàng bánh mì tươi sản xuất không kịp bán. Trưa 11.9, do mưa lớn, các đơn hàng giao bằng xe tải cho khách hàng B2B (khách hàng doanh nghiệp) đang chậm hơn dự kiến do đường sá bị lụt lan rộng, khó di chuyển ở một vài tuyến đường; khách B2C hộ gia đình chủ yếu khu vực lân cận. Những ngày gần đây, siêu thị tại Hạ Long, Hải Phòng chủ yếu là dân cư xung quanh. Điện vẫn cúp trên diện rộng, nên bà con có nhu cầu mua lẻ những mặt hàng như đèn pin, bếp cồn, và bánh mì tươi, mì gói tăng mạnh", đại diện MM Mega Market cho hay và dự báo nhóm hàng pin, đèn pin, bếp cồn, cồn khô… được tiếp tục tăng cường trong những ngày kế tiếp.

Tại các khu vực chưa bị lụt, siêu thị đông người mua trữ hàng hóa ẢNH: MM MEGA MARKET

Nhiều mặt hàng rau củ, thịt được các siêu thị "châm" thêm liên tục, tuy nhiên, những khu vực lụt đang ngập, người dân khó tiếp cận nguồn hàng này ẢNH: MM MEGA MARKET

Để cung cấp thực phẩm tươi sống cho nhiều nơi ở miền Bắc, các hệ thống siêu thị đều cho biết đã chuẩn bị nhiều chuyến xe tăng cường chở hàng hóa ra. Theo đại diện Central Retail Việt Nam, hàng rau củ quả từ Đà Lạt chở ra miền Trung và miền Bắc tăng từ 40 tấn mỗi chuyến xe, nay tăng lên 75 - 80 tấn. Nhờ vậy, các siêu thị GO!, Big C đã tăng gấp đôi sản lượng rau củ so với ngày thường.

Tương tự, Saigon Co.op cũng đã tăng cường mặt hàng rau củ chở từ Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Lạt và một số tỉnh Tây Nam bộ. Trong đó, 200 tấn rau quả bao gồm rau muống, cải ngọt, bí đao, cải thảo, dưa leo, cà chua, xà lách, ớt chuông, bầu, bí, bưởi, chuối, xoài, dưa hấu, dưa lưới, cam... từ các nhà vườn, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ vận chuyển liên tục từ nam ra bắc.

Bánh mì tươi được nhiều khách hàng yêu chuộng ẢNH: CTV

Ngoài ra, Co.opmart cũng hướng dẫn nhà cung ứng thịt gia súc, gia cầm giao sản phẩm trực tiếp tại siêu thị nhằm bảo đảm được độ tươi và kịp thời phục vụ người dân vùng lũ. Còn hệ thống MM Mega Market cho biết có khả năng cung ứng hàng lên đến 1 tháng cho miền Bắc nhờ chuỗi cung ứng khép kín và 5 trạm thu mua trải dài từ miền Trung ra Bắc và 2 kho trữ hàng lớn tại Bình Dương, cùng 6 kho giao hàng B2B.

Các siêu thị khẳng định sẵn sàng bổ sung hàng hóa, phục vụ khách hàng vùng bão lũ trong mọi hoàn cảnh ẢNH: WINMART

Khi bão lũ ập đến, nhiều siêu thị nhỏ bị thiệt hại lớn nhưng vẫn chung tay góp sức mang hàng đến các vùng lũ. Đại diện hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+/WiN (Masan) cho biết, các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở miền Bắc cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa. Theo thống kê của doanh nghiệp này, đến ngày 11.9, gần 700 cửa hàng của hệ thống WinMart tại miền Bắc bị thiệt hại, nặng nhất là hư hỏng hàng hóa do ngập nước, cúp điện kéo dài, các tài sản như tủ đông, tủ mát, máy tính... bị ngâm nước.

Ngoài ra, cả 4 nông trại WinEco tại miền Bắc bao gồm Hà Nam, Quảng Ninh, Tam Đảo và Hải Phòng đã bị tàn phá hoàn toàn, đồng ruộng bị ngập úng, các nhà vườn đều bị sập, tốc mái và gần như mất trắng sản lượng. Cụm nhà máy sản xuất thịt của Masan MEATLife tại Hà Nam và trại gà Bắc Giang cũng đang bị cô lập. Dù vậy, đại diện Masan cho biết đang nỗ lực duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn cho người lao động nhằm cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng.