Tặng mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng một căn nhà trị giá 700 triệu

Chiều 27.7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội Vụ và Tập đoàn Vingroup đã tổ chức buổi gặp mặt, trao tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 57 thương binh hạng 1/4 thuộc 5 xã (H.Nam Đàn cũ) của tỉnh Nghệ An.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự và trao quà.

Bà Hà Thị Nga trao quà cho các thương binh nặng ẢNH: K.HOAN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, chương trình trao tặng nhà ở với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đây cũng là hành động cụ thể hưởng ứng phong trào chăm lo người có công với cách mạng do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động ngày 23.7.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử của Tập đoàn Vingroup khi dành nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công trên phạm vi cả nước.

Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và gia đình người có công được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi hơn.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội Vụ, Tỉnh Nghệ An và đại diện Tập đoàn Vingroup trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng ẢNH: K.HOAN

Chương trình sẽ hoàn thành vào dịp 27.7.2027

Phát biểu tại lễ trao quà, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, cho biết, căn nhà cho các Mẹ Việt nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 (có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên) trong cả nước sẽ được trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi và tủ lạnh.

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ trao quà cho các thương binh nặng ẢNH: K.HOAN

Tại TP.Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng diện tích căn hộ dự kiến khoảng 75 m², tại các địa phương khác sẽ là khoảng 100 m², cao từ 2-3 tầng (trị giá từ 700 triệu đồng - 1 tỉ đồng/căn). Trường hợp người thụ hưởng không có nhu cầu nhận nhà sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm.

Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của liệt sĩ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Việc triển khai tặng nhà được thực hiện từ ngày 27.7 năm nay, bắt đầu tại các xã: Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Vạn An, Thiên Nhẫn (Nghệ An), sau đó sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi tỉnh Nghệ An và cả nước, phấn đấu hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.2027).