Dự án iDEA (Innovation, Development, and Empowerment in Asia) là sáng kiến của AstraZeneca tại khu vực châu Á, được triển khai tại các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Các đội tham gia cùng thành viên Ban tổ chức Ảnh: C.T.V.

Dự án iDEA 2025 với chủ đề "Giải quyết thách thức bệnh hiếm" - một lĩnh vực y tế đặc thù với nhiều thách thức về chẩn đoán, điều trị và nâng cao nhận thức tại Việt Nam.

Các đội thi được yêu cầu xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm, tập trung vào 3 trụ cột: xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân; thúc đẩy các can thiệp khoa học và hệ thống; triển khai các chiến dịch vận động và tiếp cận đa dạng.

Sau 3 tháng triển khai với hơn 300 sinh viên gửi bài tham dự, 6 đội thi tài năng đã vào vòng chung kết quốc gia. Với những phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua sự tìm tòi nghiêm túc, 3 đội có thứ hạng cao nhất là đội HPLC, Senium, và Raredi. Trong đó, đội HPLC với 4 sinh viên đến từ ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất tại Việt Nam.

Các đội chiến thắng có cơ hội thực tập tại AstraZeneca Việt Nam với sự hướng dẫn, cố vấn từ các lãnh đạo cấp cao của công ty. Đặc biệt, đội đoạt giải nhất được tham dự Vòng chung kết khu vực châu Á.

Tham gia cuộc thi với một đề tài thách thức tại Việt Nam cũng như trên thế giới là bệnh hiếm, các thành viên đội quán quân Việt Nam - HPLC chia sẻ ban đầu khá bỡ ngỡ vì đây là đề tài còn rất mới mẻ. Trong quá trình tìm tòi để xây dựng bài thi, các bạn nhận ra việc tăng nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm là rất cần thiết để người bệnh có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn và tiếp cận được những phương pháp điều trị tiên tiến.

Ông Atul Tandon, Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng ấn tượng với sự sáng tạo và tinh thần học hỏi của các sinh viên, đặc biệt là sự quan tâm của các bạn đối với bệnh hiếm, là lĩnh vực bệnh đang rất cần sự quan tâm của cộng đồng, giới chuyên môn, cũng như Chính phủ. Thông qua Dự án iDEA, chúng tôi tin rằng sinh viên chính là những người viết tiếp câu chuyện thay đổi này, bằng cách biến kiến thức thành giải pháp sáng tạo để nâng cao nhận thức cộng đồng. Dự án iDEA không chỉ là một cuộc thi mà còn là minh chứng sống động cho cam kết của AstraZeneca: Trao quyền cho thế hệ trẻ giải quyết các thách thức y tế, kết nối khoa học với con người để đóng góp vào sự bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe…".