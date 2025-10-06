Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tăng nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm

Khánh Vy
Khánh Vy
06/10/2025 06:21 GMT+7

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 - sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược, liên quan đến bệnh hiếm.

Dự án iDEA (Innovation, Development, and Empowerment in Asia) là sáng kiến của AstraZeneca tại khu vực châu Á, được triển khai tại các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

- Ảnh 1.

Các đội tham gia cùng thành viên Ban tổ chức

Ảnh: C.T.V.

Dự án iDEA 2025 với chủ đề "Giải quyết thách thức bệnh hiếm" - một lĩnh vực y tế đặc thù với nhiều thách thức về chẩn đoán, điều trị và nâng cao nhận thức tại Việt Nam.

Các đội thi được yêu cầu xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm, tập trung vào 3 trụ cột: xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân; thúc đẩy các can thiệp khoa học và hệ thống; triển khai các chiến dịch vận động và tiếp cận đa dạng.

Sau 3 tháng triển khai với hơn 300 sinh viên gửi bài tham dự, 6 đội thi tài năng đã vào vòng chung kết quốc gia. Với những phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua sự tìm tòi nghiêm túc, 3 đội có thứ hạng cao nhất là đội HPLC, Senium, và Raredi. Trong đó, đội HPLC với 4 sinh viên đến từ ĐH Y Dược TP.HCM và ĐH Y Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất tại Việt Nam.

Các đội chiến thắng có cơ hội thực tập tại AstraZeneca Việt Nam với sự hướng dẫn, cố vấn từ các lãnh đạo cấp cao của công ty. Đặc biệt, đội đoạt giải nhất được tham dự Vòng chung kết khu vực châu Á.

Tham gia cuộc thi với một đề tài thách thức tại Việt Nam cũng như trên thế giới là bệnh hiếm, các thành viên đội quán quân Việt Nam - HPLC chia sẻ ban đầu khá bỡ ngỡ vì đây là đề tài còn rất mới mẻ. Trong quá trình tìm tòi để xây dựng bài thi, các bạn nhận ra việc tăng nhận thức cộng đồng về bệnh hiếm là rất cần thiết để người bệnh có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn và tiếp cận được những phương pháp điều trị tiên tiến.

Ông Atul Tandon, Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng ấn tượng với sự sáng tạo và tinh thần học hỏi của các sinh viên, đặc biệt là sự quan tâm của các bạn đối với bệnh hiếm, là lĩnh vực bệnh đang rất cần sự quan tâm của cộng đồng, giới chuyên môn, cũng như Chính phủ. Thông qua Dự án iDEA, chúng tôi tin rằng sinh viên chính là những người viết tiếp câu chuyện thay đổi này, bằng cách biến kiến thức thành giải pháp sáng tạo để nâng cao nhận thức cộng đồng. Dự án iDEA không chỉ là một cuộc thi mà còn là minh chứng sống động cho cam kết của AstraZeneca: Trao quyền cho thế hệ trẻ giải quyết các thách thức y tế, kết nối khoa học với con người để đóng góp vào sự bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe…".

Tin liên quan

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Ngày 15.8, tại TP.HCM, Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam được HR Asia, tổ chức uy tín về nhân sự, trao tặng danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'.

AstraZeneca VN tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Bộ Y tế: Người tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu

Khám phá thêm chủ đề

bệnh hiếm AstraZeneca Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận