Tặng quà 100.000 đồng nhân dịp 2.9: Nhiều người dự định làm điều ý nghĩa

Như Thanh Niên đã thông tin, toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà 100.000 đồng mỗi người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đây là chủ trương đặc biệt của Bộ Chính trị nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân.

Toàn thể người dân cả nước sẽ được nhận quà tặng 100.000 đồng mỗi người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ thể, tại văn bản số 17129 ngày 28.8.2025, Văn phòng Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà người dân cả nước, coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Để triển khai kịp thời, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chuyển quà đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2.9.2025. Mỗi người dân sẽ được nhận quà trị giá 100.000 đồng, với ý nghĩa cùng nhau đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, đoàn kết.

Ngay sau đó, thông tin này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong số đó, nhiều người bàn nhau sử dụng số tiền này sao cho thật ý nghĩa.

"Nhận quà tặng 100.000 đồng nhân dịp 2.9, tôi sẽ…"

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Triệu Văn Thiện (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Đắk Lắk cho biết ngay sau khi đọc thông tin việc tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp tết Độc lập được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ, trong lòng anh dâng lên niềm hạnh phúc và tự hào.

Anh Thiện cho biết sẽ dùng số tiền 100.000 đồng được tặng để làm điều ý nghĩa ẢNH: CAO AN BIÊN

Với anh Thiện, đây không chỉ là món quà có ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân, đặc biệt trong kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

"Mình dự định sau khi nhận được tiền sẽ chuyển khoản toàn bộ để ủng hộ người dân Cuba. Thời gian qua, nhiều người mình quen cũng như mạng xã hội đang kêu gọi mọi người ủng hộ đất nước Cuba anh em. Việc làm nhỏ này cũng là cách để mình đón một cái tết Độc lập đặc biệt, khó quên", chàng trai chia sẻ.

Trong khi đó, anh Phú Nguyễn (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM dự định sẽ dùng số tiền này để gửi vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 5.

Mạng xã hội Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt trước thông tin chia sẻ trên trang Thông tin Chính phủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản L.Q.Giang chia sẻ trên mạng xã hội về quà tặng 100.000 đồng dành cho toàn dân: "Điều quý giá không chỉ nằm ở số tiền ấy, mà còn ở chỗ đây là tấm lòng của Nhà nước dành cho nhân dân. Một lời chúc mừng, một sự sẻ chia, một cách để nhắc nhau rằng đất nước này mọi người luôn có nhau, trong từng niềm vui nhỏ bé. 100.000 đồng không làm ai giàu lên, nhưng lại khiến nhiều người thấy mình được quan tâm và nhớ tới. Và đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi".