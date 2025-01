Tàng trữ 170 viên đạn, lãnh án 2 năm tù

Ngày 17.1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khen (46 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Khen tại phiên tòa ẢNH: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, năm 2021, Nguyễn Thanh Khen nhặt được 19 viên đạn tại bãi rác thuộc khu sân bay Phú Quốc cũ ở P.Dương Đông, đem về nhà cất giữ nhằm bán phế liệu. Đến tháng 9.2022, Khen tiếp tục ra sân bay Phú Quốc cũ nhặt phế liệu, phát hiện 1 thùng sắt bên trong chứa 151 viên đạn và 1 còng số 8, đem về nhà cất giữ.

Đến ngày 23.7.2024, Công an P.Dương Đông phát hiện Khen sử dụng trái phép chất ma túy. Nảy sinh ý định lập công chuộc tội về hành vi sử dụng ma túy vừa bị công an bắt giữ, Khen mang nộp cho công an 151 viên đạn cất giấu trong nhà.

Xét thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an TP.Phú Quốc khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khen và phát hiện, thu giữ thêm 19 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn súng AR15.

Qua giám định, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang kết luận tổng cộng 170 viên đạn thu giữ từ Khen là vũ khí quân dụng. Sau đó, Khen bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.