Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

Ngày 14.1, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Nguyên Hạnh (35 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trường Phi (35 tuổi, quê Rạch Giá) và Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Nguyên Hạnh cầm đầu đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng bị Công an Q.4 bắt giữ ẢNH: CACC

Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Lộc (34 tuổi, ở TP.Thủ Đức) và Bùi Anh Pháp (25 tuổi, quê Bến Tre) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đồng thời, cơ quan công an củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của 7 đối tượng khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an Q.4 phát hiện một nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng.

Ngày 29.10.2024, Công an Q.4 bắt giữ Hạnh, thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại rulô (qua giám định thuộc nhóm vũ khí quân dụng) và 6 viên đạn kim loại màu vàng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh tại chung cư ở P.Phú Mỹ (Q.7), công an tiếp tục thu giữ 12 khẩu súng ngắn, thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 1 thân súng bằng kim loại màu đen và nhiều phụ kiện, dụng cụ là công cụ để độ, chế cải tạo súng công cụ hỗ trợ thành súng quân dụng.

Qua đấu tranh, Hạnh khai nhận đã mua súng trên mạng, sau đó thuê người độ, chế lại thành súng có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng để bán cho khách trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

Công an Q.4 đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thành lập nhiều tổ công tác, truy xét các đối tượng có liên quan tại các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Bình Phước, Hà Nam.

Qua đó, công an bắt giữ 12 người, trong đó Phi và Khánh làm nhiệm vụ “độ chế” vũ khí. Cơ quan công an đã thu giữ thêm 4 khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng, 3 khẩu súng thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, 13 khẩu súng thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 17 viên đạn thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, 8 thân súng và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc độ, chế súng.

Riêng Pháp đã bỏ trốn sau khi biết đồng bọn bị bắt. Sau đó, được công an động viên, Pháp đã ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng bằng kim loại (thuộc nhóm vũ khí quân dụng), 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại, ốp báng súng.

Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Công an Q.4 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét tất cả các đối tượng có liên quan nhóm đối tượng trên.