Tăng trưởng doanh thu nhờ mô hình ra mắt sản phẩm tích hợp trên sàn TMĐT

Theo báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam 2025 của Metric, ngành Làm đẹp và Chăm sóc cá nhân dẫn đầu toàn thị trường với doanh số đạt 74,4 nghìn tỉ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Riêng Quý 4/2025, doanh thu đạt 15,3 nghìn tỉ đồng, tăng 23% so với quý trước và chiếm 14% tổng quy mô thị trường trong hai quý liên tiếp.

Đà tăng trưởng mạnh cho thấy người dùng ngày càng ưu tiên mua sắm ngành hàng này trên sàn, mở ra dư địa phát triển cho các thương hiệu. Song, chính điều đó cũng khiến cạnh tranh gia tăng. Để không bị "chìm" giữa lượng thông tin dày đặc trên sàn, việc thu hút sự chú ý và tạo khác biệt trở thành bài toán chung không chỉ ở cấp độ thương hiệu mà còn đặc biệt rõ nét trong từng lần ra mắt sản phẩm mới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một mô hình ra mắt trực tuyến hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết.

Trước xu hướng này, Shopee đã sớm triển khai Shopee Debut vào cuối năm 2025, mở ra hướng tiếp cận hiệu quả giúp các thương hiệu tối ưu hóa chiến lược giới thiệu sản phẩm mới và bứt phá trong môi trường cạnh tranh ngày càng sôi động.

Tối ưu nguồn lực và hiệu quả thương mại khi ra mắt sản phẩm

Điểm khác biệt của Shopee Debut nằm ở cách nền tảng này tích hợp đồng bộ nhiều công cụ trong cùng một hệ sinh thái, từ livestream, video, tiếp thị liên kết đến hệ thống quảng cáo Shopee Ads, voucher và flash sale... Việc đa dạng hóa điểm chạm trong một chiến dịch, tích hợp trên cùng một nền tảng giúp thương hiệu không còn phải phân tán nguồn lực mà có thể triển khai song song hoạt động truyền thông và bán hàng.

Người dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm mới tại trang đích chương trình từ ưu đãi, đánh giá đến nội dung trải nghiệm, qua đó thúc đẩy quyết định mua sắm.

Chuỗi livestream định kỳ hàng tháng của Shopee Debut quy tụ các KOL, tạo không gian trải nghiệm thực tế, góp phần gia tăng độ tin cậy cho sản phẩm

Hiệu quả của mô hình này được thể hiện rõ qua chiến dịch ra mắt dòng son Air Fit Velvet Lite của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Black Rouge trên Shopee Debut trong tháng 3.

Black Rouge đã triển khai đồng bộ các hoạt động quảng bá từ ưu đãi độc quyền, flash sale đến loạt nội dung tương tác để kích cầu trong những ngày đầu mở bán. Trong đó, livestream cho phép người dùng tiếp cận trực quan với sản phẩm thông qua trải nghiệm thực tế về chất son, màu sắc và cảm nhận khi sử dụng. Mạng lưới tiếp thị liên kết và các nhà sáng tạo nội dung giúp lan tỏa nội dung review đến nhiều tệp khách hàng, thúc đẩy người dùng nhanh chóng ra quyết định mua sản phẩm.

Hơn 1.500 phiên live và nội dung sáng tạo đã giúp sản phẩm mới thu về hơn 180.000 lượt truy cập

Nhờ các chiến lược trên, thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 53% so với tháng trước, đồng thời số lượng đơn hàng cũng tăng 47%. "Việc tận dụng hệ sinh thái sẵn có của Shopee giúp Black Rouge rút ngắn đáng kể thời gian và nguồn lực xây dựng độ nhận diện cho sản phẩm mới. Các nội dung tương tác cộng hưởng cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn đã góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, từ đó tối đa hóa hiệu quả thương mại", đại diện của Black Rouge chia sẻ.

Từ "điểm rơi" truyền thông đến tăng trưởng doanh thu thực tế

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động trong cùng một thời điểm, Shopee Debut không chỉ tạo ra "điểm rơi" truyền thông tận dụng lưu lượng truy cập lớn từ sàn mà còn giúp dồn sự chú ý của người dùng về sản phẩm mới trong thời gian ngắn, tạo hiệu ứng ra mắt độc quyền.

Trong quá trình lướt ứng dụng và mạng xã hội, người dùng có thể liên tục bắt gặp sản phẩm này qua nhiều điểm chạm khác nhau, từ livestream, video ngắn, banner hiển thị cho đến nội dung từ KOL và KOC. Chính sự lặp lại có chủ đích này không chỉ gia tăng độ nhận diện của thương hiệu mà còn giúp sản phẩm dần được người tiêu dùng ghi nhớ giữa "ma trận" thông tin trên sàn.

Sự hiện diện dày đặc trên nền tảng giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút người dùng trong giai đoạn ra mắt

Chia sẻ về hoạt động giới thiệu dòng sữa tắm mới dành cho trẻ em trên Shopee Debut trong tháng 3 vừa qua, đại diện thương hiệu Carrie Junior cho biết: "Shopee Debut giúp thương hiệu tạo được điểm nhấn rõ ràng, đồng thời tiếp cận đúng tệp khách hàng trong thời gian ngắn. Nhờ đó, sản phẩm mới có thêm cơ hội được người dùng chú ý, tìm hiểu và ra quyết định mua nhanh hơn".

Kết quả, thương hiệu chăm sóc cá nhân dành cho trẻ em này đã bán ra hơn 8.900 đơn hàng và duy trì mức đánh giá trung bình 5/5 sao cho dòng sản phẩm mới.

Carrie Junior đã hợp tác cùng nhiều KOL, KOC thực hiện hơn 30.000 phiên livestream và video quảng bá cho sản phẩm mới

Cả hai thương hiệu Black Rouge và Carrie Junior đồng nhận định năm 2026 tiếp tục mở ra nhiều tiềm năng tăng trưởng cho TMĐT; tuy nhiên, cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt, đòi hỏi mỗi chiến dịch phải được đầu tư chuyên nghiệp. Trong bối cảnh đó, Shopee Debut đang trở thành một điểm chạm quan trọng giúp thương hiệu tối ưu đồng thời hai mục tiêu gia tăng nhận diện và thúc đẩy tăng trưởng thương mại khi ra mắt sản phẩm mới.