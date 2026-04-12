Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức. Nhưng nói thế không phải để bàn lùi trước một bước ngoặt quan trọng để đưa đất nước vươn mình.

Phát biểu mới đây tại tổ của kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tinh thần không chấp nhận tăng trưởng "nóng" bằng mọi giá, tăng trưởng nhưng phải dựa trên nền tảng ổn định vĩ mô vững chắc. Như vậy, mục tiêu chúng ta đặt ra không đơn thuần là chỉ tiêu tăng trưởng, mà sự tăng trưởng đó đạt được dựa trên nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài. Ở đây, chính là chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Suốt nhiều năm qua, khối đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giữ vai trò là trụ cột then chốt cho sự phát triển của kinh tế VN. Tuy nhiên, có một thực tế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng chỉ ra là giá trị thực sự nền kinh tế VN nhận được vẫn chưa cao. Cũng do vai trò của trụ cột này quá lớn, VN có thể đối mặt khó khăn lớn hơn trước các biến động của kinh tế toàn cầu, điển hình như bất ổn thuế quan và thương mại đã gây nhiều khó khăn cho chúng ta.

Cho nên, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại sẽ đóng vai trò nền tảng quan trọng cho những bứt phá phát triển kinh tế bền vững, lâu dài. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không tăng trưởng theo con đường tắt, dựa vào những hiệu ứng ngắn hạn của các chính sách tiền tệ hay chính sách tài khóa. Mà chìa khóa là năng lực của các doanh nghiệp (DN) nội địa.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có hàng loạt quyết sách quan trọng, nổi bật là các nghị quyết mở đường cải cách thể chế, đầu tư phát triển công nghệ, tăng cường vai trò DN tư nhân… Những nền tảng này cần được hiện thực hóa hơn nữa bằng các kế hoạch hành động hiệu quả hơn để tạo ra các đột phá về chính sách vĩ mô nhằm hỗ trợ DN và nền kinh tế. Trong đó, Nhà nước nên đóng vai trò trung tâm trong việc tạo dựng một hệ sinh thái gắn kết các DN nội địa để các DN hỗ trợ lẫn nhau. Vai trò kiến tạo vĩ mô không chỉ đến từ các cơ quan, bộ ngành trung ương, mà còn phải được củng cố từ cấp địa phương.

Song song, ngay cả trong bối cảnh có nhiều thách thức, các DN VN cũng cần xem đây là cơ hội đổi mới năng lực nội tại. Cơ hội đổi mới này cần được nhìn nhận không chỉ đơn thuần là thay đổi về hình thức. Ví như việc tăng cường áp dụng công nghệ hay đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ áp dụng nhiều phần mềm, mà phải cải tiến mô hình hoạt động, hệ thống quản trị. Mọi phần mềm, ứng dụng và các cải tiến công nghệ dù có hiện đại, đột phá thế nào thì vẫn chỉ là phương tiện. DN cũng cần tăng cường năng lực quản trị rủi ro để sẵn sàng vượt qua những khó khăn, tác động từ bối cảnh chung của kinh tế toàn cầu, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào những thị trường theo lối mòn truyền thống. Đó là những yếu tố quan trọng đảm bảo thúc đẩy năng lực nội tại, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Có như thế, VN càng củng cố hiệu quả cơ sở để không chỉ tăng trưởng bứt phá với 2 con số, mà còn hướng đến sự bền vững chứ không phải vội vã đạt chỉ tiêu bằng các con đường tắt.