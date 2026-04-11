Vi phạm kéo dài trong nuôi chó

Trong khi đó tại VN, có một thực tế là nhiều người lại tỏ ra vô trách nhiệm khi nuôi thú cưng. Không khó nhận ra điều đó khi ngay tại các khu dân cư, nhiều người vẫn vô tư thả rông chó, thậm chí dắt chó không rọ mõm đi vào thang máy bất chấp có nhiều người khác. Trên đường phố cũng thỉnh thoảng thấy cảnh người chở chó không rọ mõm vắt vẻo trên xe máy, rồi có trường hợp chó chồm qua các xe bên cạnh rất nguy hiểm.

Những hành động này đều ẩn chứa những nguy hiểm chết người, nhưng nếu có ai nhắc nhở thì khăng khăng "chó nhà tôi hiền lắm". Nhưng rõ ràng, không ít "chó nhà tôi hiền lắm" đã gây nguy hiểm, thậm chí chết người cho cộng đồng.

Thực tế, pháp luật VN đã đề ra rất cụ thể về xử lý các trường hợp vi phạm đối với người nuôi chó không tuân thủ quy định. Theo đó, yêu cầu báo nuôi chó với chính quyền địa phương (xã/phường); bắt buộc tiêm vắc xin phòng bệnh dại; khi đưa chó ra nơi công cộng, bắt buộc phải rọ mõm, xích giữ chó và có người dắt để tránh tấn công người khác.

Thế nhưng, những vi phạm trong việc nuôi chó vẫn tồn tại nhan nhản từ nông thôn đến thành thị, đặc biệt ở cả các khu dân cư đông người. Trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền địa phương, cụ thể là UBND cấp xã, phường. Bởi theo quy định thì đây chính là tuyến đầu giải quyết tình trạng vi phạm nêu trên.

Không những vậy, có một thực tế là nhiều loại chó dữ từ nước ngoài như chó ngao Tây Tạng, chó Pitbull, chó Rottweiler… được nhiều người chọn nuôi. Tuy nhiên, những loại chó này bị đánh giá là không phù hợp với thời tiết khí hậu tại VN, nên có thể dẫn đến nhiều hành vi thất thường, trở chứng hung dữ. Chúng lại là những loài chó khỏe, có tính hoang dã cao và khó thuần chủng, nên khi xảy ra sự cố thì rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điển hình mới đây, một cụ ông 83 tuổi (ngụ Hà Tĩnh) tử vong do bị chó béc giê nhà nuôi tấn công.

Liên quan vấn đề này, tại nhiều nước có khí hậu phù hợp với các loài chó dữ trên, thì quy định rất chặt chẽ về việc nuôi chúng. Thậm chí, người nuôi phải được xác minh cần thiết về mặt thể chất lẫn tinh thần trước khi sở hữu một con chó có đặc tính hung dữ. Thế nhưng, đây là một lỗ hổng trong việc quản lý vật nuôi tại VN, ẩn chứa rủi ro người nuôi không đủ sức kiểm soát chính chó của mình.

Chính vì thế, cần sớm siết chặt việc nuôi chó tại VN mà trong đó trách nhiệm của tuyến đầu là chính quyền địa phương.