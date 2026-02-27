Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tăng trưởng thương mại - đầu tư Việt Nam - Anh: ‘Cơ hội là rất lớn’
Video Thế giới

Tăng trưởng thương mại - đầu tư Việt Nam - Anh: ‘Cơ hội là rất lớn’

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
27/02/2026 09:30 GMT+7

Cùng gặp gỡ Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith để nghe những chia sẻ của bà về mối quan hệ Việt Nam-Anh Quốc, cùng nhiều tầm nhìn chiến lược phát triển cho tương lai.

Năm 1973, Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi đó, ít ai có thể hình dung rằng, từ những bước đi khởi đầu cách trở về địa lý, hai quốc gia lại có thể xây dựng nên một mối liên kết bền chặt và sâu rộng như hiện nay.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, mối quan hệ này không chỉ là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông - Tây, mà đã trở thành một hình mẫu của sự hợp tác vì sự phát triển bền vững.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh hợp tác chính là kinh tế. Với Hiệp định Thương mại Tự do Anh-Việt (UKVFTA), dòng chảy hàng hóa giữa hai nước chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Anh hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Không chỉ dừng lại ở những con số kim ngạch thương mại, “sức mạnh mềm” của mối quan hệ này nằm ở giáo dục. Vương quốc Anh là điểm đến mơ ước của hàng chục ngàn du học sinh Việt Nam. Những tri thức từ Oxford, Cambridge hay các viện nghiên cứu Anh đang trở về, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của quê hương.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, hai nước đang cùng nhau thực hiện những cam kết đầy tham vọng về môi trường.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 29.10.2025 là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự tin cậy chính trị tuyệt đối. Từ an ninh, quốc phòng đến giao lưu văn hóa và bảo tồn di sản, Việt Nam và Anh quốc đang viết tiếp những chương mới đầy triển vọng.


