Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng 2025 hơn 19%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/01/2026 15:58 GMT+7

Ngày 9.1, ông Phạm Thanh Hà - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối năm 2025 lên khoảng 19,1%, đạt 18,58 triệu tỉ đồng.

Theo ông Phạm Thanh Hà, thanh khoản hệ thống ngân hàng được đảm bảo, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường. Từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn. 

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ lãi suất, thanh khoản VND và bán can thiệp ngoại tệ. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng, qua đó góp phần hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tăng trưởng tín dụng 2025 hơn 19%- Ảnh 1.

Các ngân hàng tại TP.HCM, Đồng Nai cho vay tăng nhanh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngày 9.1, tại hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tăng trưởng huy động và cho vay tại TP.HCM, Đồng Nai tăng nhanh hơn huy động. Theo đó, huy động vốn Khu vực 2 đạt 5,64 triệu tỉ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2024. Trong đó, TP.HCM đạt 5,17 triệu tỉ đồng, tỷ trọng 91,7% và tăng 11,94%; còn Đồng Nai đạt 470.000 tỉ đồng, tỷ trọng 8,3% và tăng 12,59%. Dư nợ tín dụng Khu vực 2 đạt 5,68 triệu tỉ đồng, tăng 13,5%; trong đó TP.HCM đạt 5,08 triệu tỉ đồng, tỷ trọng 89,4%, tăng 13,5%; tỉnh Đồng Nai đạt 600.000 tỉ đồng, tỷ trọng 10,6% và tăng 13,45%.

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã triển khai các gói tín dụng hiệu quả. Chẳng hạn, gói tín dụng 185.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 ngày 11.3.2023 của Chính phủ; chương trình bình ổn thị trường…

Tin liên quan

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng lên trên 8%/năm

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng lên trên 8%/năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 5.1 giảm so với cuối năm 2025 nhưng vẫn có kỳ hạn vượt mức 8%/năm.

Khám phá thêm chủ đề

ngân hàng Lãi suất tỷ giá huy động Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận