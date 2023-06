Tăng tuổi nghỉ hưu công an thế nào ?

Theo đó, Chính phủ đề xuất thêm 1 vị trí hàm thượng tướng là công an biệt phái sang Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Với 5 cấp hàm thiếu tướng, dự thảo luật đề xuất dành cho các chức danh: hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân; trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an; 2 phó cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.



Chính phủ đang đề xuất tăng tuổi hưu cho lực lượng công an Độc Lập

Đại biểu (ĐB) Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) không đồng tình bổ sung hàm thiếu tướng cho vị trí 2 phó cục trưởng. "Nên để 2 vị trí này cho giám đốc công an các địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. 63 tỉnh, thành mà ngoài Hà Nội, TP.HCM chỉ có 11 giám đốc công an tỉnh có hàm thiếu tướng là không hợp lý", ông Hòa nói và cho rằng hiện có tới 17 vị trí ở các đơn vị thuộc Bộ Công an có hàm thiếu tướng là "quá nhiều".

Trong khi đó, với việc thăng hàm tướng trước hạn, ĐB Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) và nhiều ĐB cùng đề nghị cần quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để đề xuất xét thăng hàm cấp tướng, đại tá trước thời hạn ngay trong luật thay vì giao cho Chính phủ quy định như dự thảo.

Sẽ quản lý các OTT như Zalo, Viber, Telegram Trình Quốc hội dự thảo luật Viễn thông sáng 2.6, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các dịch vụ OTT viễn thông (như Zalo, Viber, Telegram) đang sử dụng ngày càng phổ biến, trong khi pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý, không bảo đảm quyền lợi người sử dụng, an toàn, an ninh thông tin. Dự thảo luật sẽ quy định chi tiết về quản lý việc cung cấp và hình thức cấp phép với dịch vụ viễn thông, trong đó có trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo cơ chế khuyến khích dịch vụ mới phát triển...

"Trong đó có thể bổ sung quy định mang tính nguyên tắc như thời điểm đạt thành tích đặc biệt xuất sắc phải trong niên hạn xét thăng cấp bậc hàm; thời gian thăng cấp trước hạn không quá 12 tháng và tiếp tục giao Chính phủ quy định cụ thể", ông Khánh đề xuất.

Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của lực lượng công an cũng nhận được nhiều ý kiến từ các ĐB. Chính phủ đề xuất tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Tuy nhiên, các ĐB vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ việc điều chỉnh tăng hạn tuổi hưu hàm nữ đại tá lên 5 tuổi; thượng tá lên 3 tuổi vì lực lượng vũ trang "rất vất vả".

Trình Quốc hội sửa luật Căn cước công dân Chiều 2.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình Quốc hội dự án luật Căn cước (trước là luật Căn cước công dân). Dự thảo luật mở rộng diện áp dụng với người gốc VN đang sinh sống tại VN nhưng chưa xác định được quốc tịch. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, theo ông Lâm, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc. Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ "vân tay"; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ "căn cước công dân", quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề xuất phương án "trung hòa" theo hướng chia việc tăng tuổi phục vụ của sĩ quan cấp đại tá, thượng tá trong luật thành 2 bước. Cụ thể, bước 1, theo bà Hải, là tăng tuổi phục vụ của nam đại tá, thượng tá lên 60 tuổi 9 tháng và nữ thượng tá lên 1 năm (tương tự như việc tăng ngay 2 tuổi đối với cấp trung tá, thiếu tá, cấp úy, hạ sĩ quan…) ngay khi luật có hiệu lực. Như vậy sẽ đồng bộ hóa với độ tuổi về hưu năm 2023 là nam 60 tuổi 9 tháng và nữ là 56 tuổi.

Bước 2, từ các năm sau trở đi thì tăng theo lộ trình 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ theo như bộ luật Lao động sửa đổi. Theo bà Hải, theo cách trên đồng bộ với tuổi nghỉ hưu theo quy định của bộ luật Lao động và có tính tới tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng đặc thù. Bà Hải cũng cho rằng với quy định tăng độ tuổi nghỉ hưu như dự thảo luật, số lượng nữ đại tá trên toàn quốc không phải chỉ là 67 người và số lượng cấp tướng không chỉ 6 người như hiện nay mà sẽ tăng lên.