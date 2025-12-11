Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Đại tướng Nguyễn Tân Cương:

Tạo điều kiện để Hải quân Việt Nam và Nhật Bản hợp tác hiệu quả

Đình Huy
Đình Huy
11/12/2025 17:29 GMT+7

Ngày 11.12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp đô đốc Saito Akira, Tư lệnh Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu hữu nghị từ lâu đời và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, cũng như phong tục, tập quán. Hai nước đã nâng cấp quan hệ, tạo động lực để thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Tạo điều kiện để Hải quân Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đô đốc Saito Akira

ẢNH: ĐỨC ANH

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Các nội dung hợp tác nổi bật được triển khai hiệu quả như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; an ninh mạng; khắc phục hậu quả chiến tranh…

Đặc biệt, đánh giá về hợp tác giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hợp tác song phương đã tập trung vào các lĩnh vực như: đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức tham vấn sĩ quan tham mưu hải quân; cử tàu thăm nhau; tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hải quân Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ, với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, cùng sự nhất trí, đồng thuận cao và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Về phần mình, đô đốc Saito Akira đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Đô đốc Saito Akira bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của đại tướng Nguyễn Tân Cương, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước nói chung, giữa Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Quân chủng Hải quân Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển sâu sắc.

Tin liên quan

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm Nhật Bản

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm Nhật Bản

Sau khi tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, đại diện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã chủ trì lễ đón đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam và lên thăm tàu.

Khám phá thêm chủ đề

đại tướng Nguyễn Tân Cương Nhật Bản Việt Nam Bộ Quốc phòng hải quân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận