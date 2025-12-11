Tạo điều kiện để Hải quân Việt Nam và Nhật Bản hợp tác hiệu quả

Tại buổi tiếp, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ giao lưu hữu nghị từ lâu đời và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, cũng như phong tục, tập quán. Hai nước đã nâng cấp quan hệ, tạo động lực để thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đô đốc Saito Akira ẢNH: ĐỨC ANH

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Các nội dung hợp tác nổi bật được triển khai hiệu quả như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; an ninh mạng; khắc phục hậu quả chiến tranh…

Đặc biệt, đánh giá về hợp tác giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, hợp tác song phương đã tập trung vào các lĩnh vực như: đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức tham vấn sĩ quan tham mưu hải quân; cử tàu thăm nhau; tham dự các hội nghị, hội thảo, sự kiện đa phương quốc tế do mỗi bên tổ chức. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hải quân Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng hiệu quả, thực chất.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ, với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, cùng sự nhất trí, đồng thuận cao và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Về phần mình, đô đốc Saito Akira đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Đô đốc Saito Akira bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của đại tướng Nguyễn Tân Cương, mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước nói chung, giữa Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Quân chủng Hải quân Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển sâu sắc.