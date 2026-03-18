Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Hoàng Sơn
18/03/2026 06:00 GMT+7

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu kịp thời rà soát, quyết định hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền thay thế, điều chuyển đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc.

Đáng chú ý, tại chỉ đạo này, chính quyền thành phố nhấn mạnh việc khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động và sáng tạo, đồng thời gắn thu nhập tăng thêm với hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Điều đó cho thấy cùng với việc siết kỷ luật, chính quyền thành phố đang hướng đến tạo động lực cho những người thực sự dám chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết công việc.

Trên thực tế quản lý, nhiều quyết định hành chính đòi hỏi người thực thi phải có bản lĩnh và sự chủ động. Tuy nhiên, tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm" vẫn tồn tại ở một bộ phận cán bộ. Hệ quả là công việc bị kéo dài, còn người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu những thủ tục chậm trễ. Bởi vậy, việc đặt yếu tố bảo vệ và khuyến khích người dám làm có ý nghĩa rất quan trọng. 

Một nền hành chính hiệu quả cần những cơ chế tạo động lực để cán bộ chủ động giải quyết công việc. Khi những quyết định đúng đắn vì lợi ích chung được nhìn nhận công bằng và được bảo vệ, cán bộ mới có thể yên tâm thực thi nhiệm vụ.

Để chủ trương này đi vào thực chất, cần làm rõ ranh giới giữa sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ và hành vi vi phạm do động cơ cá nhân. Nếu mọi sai sót đều bị nhìn nhận như sai phạm, cán bộ sẽ khó tránh khỏi tâm lý "phòng thủ". Từ đó, cần thiết có cơ chế đánh giá khách quan, dựa trên bối cảnh và động cơ của quyết định, giúp tạo sự yên tâm cho người thực thi công vụ. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá cán bộ cần dựa nhiều hơn vào kết quả và hiệu quả công việc. Khi những người chủ động, sáng tạo được bảo vệ, ghi nhận và những biểu hiện trì trệ được chấn chỉnh, bộ máy hành chính sẽ trở nên năng động hơn trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.


