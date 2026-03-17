Cẩn trọng với tài khoản mạng xã hội mang tên địa phương

Không chỉ bởi con số quá lớn, mà còn bởi một thực tế lâu nay ít được chú ý: Mạng xã hội (MXH) đang xuất hiện ngày càng nhiều trang gắn với địa danh, dễ khiến người đọc nhầm tưởng đó là kênh thông tin chính thức của địa phương.

Theo cơ quan công an, việc tạo lập các tài khoản lấy tên địa phương tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận. Khi nhìn thấy một trang mang tên xã, phường quen thuộc, không ít người mặc nhiên tin rằng đó là tiếng nói của chính quyền hoặc một kênh thông tin chính thống. Trong khi thực tế, phần lớn các trang này do cá nhân tự lập và hoạt động vì mục đích riêng.

Thực tế trên MXH cho thấy không khó để bắt gặp những trang mang tên xã, phường, huyện, tỉnh. Ban đầu, có thể chúng được lập ra để chia sẻ thông tin cộng đồng. Nhưng theo thời gian, nhiều trang dần chuyển sang bán hàng online, chạy quảng cáo hoặc tận dụng lượng người theo dõi sẵn có để phục vụ mục đích cá nhân.

Đáng lo hơn, một số trang đăng lại thông tin giật gân, tin cũ hoặc nội dung chưa được kiểm chứng nhằm câu view. Khi những thông tin này gắn với tên địa phương, mức độ lan truyền và tác động tâm lý càng lớn. Người đọc dễ hiểu nhầm rằng đó là thông tin chính thức từ chính quyền, từ đó dẫn đến suy diễn hoặc hoang mang không đáng có.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một phần đời sống xã hội, ranh giới giữa thông tin chính thống và thông tin cá nhân nếu không được làm rõ sẽ tạo ra một vùng xám đáng lo ngại.

Từ vụ việc ở Thái Nguyên, có lẽ đã đến lúc cần một cuộc rà soát nghiêm túc đối với các tài khoản, hội nhóm MXH sử dụng tên địa phương trên phạm vi cả nước nhằm bảo đảm sự minh bạch của không gian thông tin.

Song song đó, các địa phương cũng nên chủ động xây dựng và xác nhận những kênh thông tin chính thức trên MXH để người dân dễ nhận diện. Khi có nguồn tin rõ ràng, đáng tin cậy, những trang mạo danh hoặc gây hiểu lầm sẽ khó tồn tại.

Không gian mạng vốn rộng mở, nhưng càng rộng mở càng cần trật tự. Minh bạch thông tin chính là cách bảo vệ niềm tin của cộng đồng trong thời đại nhiễu loạn thông tin hiện nay.