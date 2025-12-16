Tạo đột phá trong tham mưu triển khai các nghị quyết chiến lược

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư đã lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết số 18 của T.Ư Đảng. Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư và các Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đạt kết quả cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Cùng với đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư và 100% các đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công theo kế hoạch, quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư đã tăng cường lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Quy định số 204 của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu thời gian tới cần tạo đột phá trong tổ chức thực hiện các nghị quyết chiến lược. Cùng với tham mưu ban hành các nghị quyết chiến lược, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện…

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Thường vụ và tập thể, cá nhân trong Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục khắc phục những hạn chế của cách làm truyền thống trong một số mặt công tác, đổi mới một cách quyết liệt nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn; đồng thời kiên quyết đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần "có vào, có ra, có lên, có xuống".

Đánh giá các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị rất có giá trị cả lý luận và thực tiễn, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư chủ động tham gia ý kiến vào các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát, đơn giản hóa quy trình cán bộ; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải gắn với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ…