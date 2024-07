Tạo xung lực mới trong quan hệ Việt - Lào - Campuchia

Khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước

Hôm nay (ngày 11.7), nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Lào và Campuchia.

Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay bắt đầu chuyến thăm rất quan trọng đến Lào và Campuchia Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho rằng việc Chủ tịch nước thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên này có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước VN cũng như của cá nhân Chủ tịch nước. Đó là Đảng và Nhà nước VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài VN - Campuchia.

Đây cũng là thông điệp khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 3 nước. Theo đó, VN, Lào và Campuchia có sự gần gũi về địa lý, sự gắn kết về lịch sử văn hóa, 3 Đảng lãnh đạo ở 3 nước có chung một nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Nhân dân 3 nước cũng đã có sự đoàn kết gắn bó, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước như hiện nay.

Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các cuộc gặp thường niên giữa Đảng Cộng sản VN với Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào và với Đảng Nhân dân Campuchia, ông Việt cho rằng chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ VN - Lào, VN - Campuchia. Quan hệ này được phát triển trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ, tăng cường đoàn kết giữa VN - Lào - Campuchia và ASEAN.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho hay trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia. Đây là dịp để các lãnh đạo cấp cao cùng rà soát các thỏa thuận cấp cao, các lĩnh vực hợp tác quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, quan hệ VN - Lào, VN - Campuchia đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên nền tảng ngày càng tin cậy và gắn bó. Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò nòng cốt, đã và đang định hướng, dẫn dắt quan hệ phát triển mạnh mẽ. Hợp tác quốc phòng an ninh giữa VN với Lào và Campuchia đang ngày càng trở thành trụ cột hợp tác vững chắc, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, an ninh, chính trị, xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là tại khu vực biên giới. Theo đó, VN với Lào và Campuchia đều kiên định nguyên tắc không cho phép thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hành động chống phá nước kia. Ba nước cũng đang phát huy tốt các cơ chế hợp tác quan trọng như: hội nghị thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ Nội vụ, cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội 3 nước.

Chuyến thăm tạo xung lực mới

Quan hệ hợp tác giữa 3 nước trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại tiếp tục tiến triển tích cực và hiệu quả hơn, hợp tác kinh tế vùng biên phát triển năng động, không chỉ gia tăng độ gắn kết giữa 3 nước mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống bà con vùng biên giữa VN - Lào, VN - Campuchia cũng như giữa 3 nước.

Các kỳ họp của Ủy ban liên chính phủ VN - Lào được triển khai thường xuyên nhằm kịp thời trao đổi, tìm giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm. VN tiếp tục là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào và hiện có 255 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng số vốn 5,5 tỉ USD. Bên cạnh đó, VN hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Hiện VN có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỉ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Hợp tác giáo dục - đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 3 nước. Bên cạnh đó, VN luôn ưu tiên hỗ trợ Lào và Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Số sinh viên trao đổi giữa VN và Lào, VN và Campuchia ngày càng tăng với chất lượng ngày một cao, là nguồn nhân lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước, đồng thời là nền tảng hết sức quan trọng giúp thúc đẩy trao đổi văn hóa, tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân 3 nước.

Ngoài ra, hợp tác trên các lĩnh vực như giao thông vận tải, văn hóa - xã hội, du lịch, khoa học - kỹ thuật cũng đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh công tác giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia có bước tiến mới, là tiền đề cho việc tạo điều kiện ngày một tốt hơn cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ở Campuchia.

"Chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo xung lực mới, nhằm phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài VN - Campuchia", ông Việt khẳng định.

Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như tại ASEAN, các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông và Liên Hiệp Quốc.

Sự coi trọng và ưu tiên đặc biệt dành cho Lào Đại sứ Lào tại VN Khamphao Ernthavanh cho biết chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc. Đây không chỉ là sự kiện ngoại giao lớn mà còn là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. "Việc Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trên cương vị Chủ tịch nước thể hiện sự coi trọng và ưu tiên đặc biệt mà VN dành cho Lào", Đại sứ Lào khẳng định. Theo Đại sứ Lào, trong chuyến thăm, hai Chủ tịch nước sẽ đánh giá lại quan hệ hợp tác thời gian qua; cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định hướng hợp tác thời gian tới. Đại sứ Khamphao Ernthavanh chia sẻ hợp tác kinh tế giữa Lào và VN đạt được nhiều thành tựu đáng kể... Trong khi đó trả lời báo chí, Đại sứ VN tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết qua chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng, Nhà nước VN mong muốn chuyển ra thế giới thông điệp về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt, có một không hai trên thế giới giữa VN và Lào. Ngoài ra, khẳng định quyết tâm cùng với các bạn Lào đưa mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, hai nước cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt, cần tiếp tục giữ gìn và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước...