Tạp chí Mỹ xếp đảo này ở Việt Nam đẹp top đầu khu vực

Bất kỳ chuyến phiêu lưu nào ở Đông Nam Á, dù là chuyến đi ngắn hay hành trình xuyên quốc gia, đều có thể ghé thăm một số trong hơn 25.000 hòn đảo của khu vực. Du khách sẽ tìm thấy vô số vịnh cát san hô, quán bar ven biển và những hàng dừa đung đưa bất kể bạn đi đâu, nhưng vẫn còn nhiều điều để khám phá hơn ngoài những bãi biển. Dưới đây là tám trong số những điểm đến đảo tuyệt vời nhất để khám phá ở Đông Nam Á, theo tạp chí National Geographic.

Koh Chang, Thái Lan

Tốt nhất - bãi biển

Muốn tránh Phuket và Koh Samui đông đúc, du khách nên cân nhắc Koh Chang yên tĩnh hơn, nơi có bãi biển phù hợp với mọi sở thích. Đẹp nhất là bãi biển Cát Trắng, rải rác các quán bar dành cho khách du lịch ba lô và nhà hàng hải sản. Bãi biển Klong Prao trải rộng hơn, với các khu nghỉ dưỡng lớn hơn. Trên bãi biển Lonely Beach, có cuộc sống về đêm sôi động với những màn trình diễn DJ tại TingTong và Himmel...

Lonely Beach, bãi biển trên đảo Koh Chang ẢNH: TRIP ADVISOR

Penang, Malaysia

Lý tưởng nhất - ẩm thực

Nói về những chuyến phiêu lưu ẩm thực Đông Nam Á, khó nơi nào tuyệt vời hơn Penang, nơi được nối liền với bờ biển phía tây Malaysia bằng hai cây cầu. Trung tâm của ẩm thực tập trung tại George Town, một cảng cũ của Công ty Đông Ấn Anh, nơi thu hút các thương nhân Trung Quốc và Ấn Độ. Cả hai cộng đồng này đều để lại dấu ấn trong nền ẩm thực, và ngày nay bạn sẽ tìm thấy những món ăn đường phố giá rẻ và cả những nhà hàng sang trọng được gắn sao Michelin.

Ẩm thực trên đảo Penang được đánh giá cao ẢNH: LIVING NOMAD

Cát Bà, Việt Nam

Phù hợp nhất - phiêu lưu

Với diện tích khoảng 260 km², Cát Bà là hòn đảo lớn nhất trong vịnh Hạ Long. Trong khi nhiều người chỉ dừng chân ở đây một ngày trên đường đến các đảo nhỏ hơn, những người đam mê cảm giác mạnh thường nán lại. Những vách đá vôi karst là sân chơi của người đam mê leo núi; thung lũng Bướm, gợn sóng với những hang động và mỏm đá nhô ra, là địa điểm nổi tiếng để leo núi solo (leo núi không cần dây thừng trên vùng nước sâu). Một lựa chọn thay thế an toàn hơn nhưng không kém phần ngoạn mục là leo núi lên đỉnh Ngự Lâm, hoặc chèo thuyền kayak qua những sinh vật phù du phát quang sinh học.

Quần đảo Cát Bà gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ ẢNH: GIANG LINH

Komodo, Indonesia

Tốt nhất - động vật hoang dã

Các đảo thuộc Vườn quốc gia Komodo được UNESCO công nhận - Rinca, Komodo và Padar - là những nơi duy nhất bạn có thể nhìn thấy loài sinh vật thường được gọi là rồng Komodo trong tự nhiên. Những con kỳ đà hung dữ này là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 1,8 đến 3 mét. Các loài khác cần chú ý bao gồm khỉ ăn cua, vẹt mào lưu huỳnh nhỏ và trăn Timor.

Rồng Komodo nổi tiếng ở Indonesia ẢNH: CORDIER SYLVAIN

Panay, Philippines

Tuyệt vời nhất - lễ hội

Du khách đến vùng Tây Visayas của Philippines thường chỉ coi Panay là điểm dừng chân trên đường đến những bãi biển cát trắng nổi tiếng của Boracay. Nhưng một kỳ nghỉ trên hòn đảo chị em lớn hơn nhiều của Boracay lại mang đến cái nhìn thoáng qua về cả quá khứ và tương lai của truyền thống lễ hội Philippines. Kalibo, nằm trên bờ biển phía bắc, là nơi khai sinh của Ati-Atihan, được mệnh danh là "mẹ của các lễ hội". Lễ hội này là cuộc diễu hành của các điệu múa bộ lạc, mũ lông vũ và nghi lễ Công giáo có nguồn gốc từ thế kỷ 13 và diễn ra vào chủ nhật thứ ba của tháng giêng.

Lễ hội Ati-Atihan ẢNH: BORACAY INFO

Isla Verde, Philippines

Tốt nhất - lặn biển

Bạn sẽ không dành nhiều thời gian trên đất liền ở Isla Verde - ngoại trừ bữa trưa gà adobo sau khi lặn. Vùng biển ở đây nằm trong số những nơi có đa dạng sinh học nhất thế giới, là nơi sinh sống của 1.700 loài cá và 300 loài san hô. Lặn xuống độ sâu và bạn sẽ được bao quanh bởi những loài như cá mú vàng, rùa biển xanh và tượng thần Moorish sọc vàng; các nhiếp ảnh gia có thể thử sức với 800 loài sên biển với vô số màu sắc.

ẢNH: PHISTARS

Java, Indonesia

Tốt nhất cho - đền chùa

Hòn đảo đông dân nhất Indonesia là nơi có năm Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Bạn có thể tham quan hai trong số đó trong một ngày, nhưng tốt hơn hết là nên dành nhiều thời gian hơn để khám phá. Đền Borobudur, được xây dựng từ thế kỷ thứ tám, là di tích Phật giáo lớn nhất và vĩ đại nhất thế giới. Cách đó không xa là 240 ngôi đền Hindu tạo nên Công viên khảo cổ Prambanan.

Đền Borobudur được xây dựng từ thế kỷ thứ tám ẢNH: GETTY

Don Khong, Lào

Tốt nhất - đạp xe

Hòn đảo nội địa này là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Si Phan Don của Lào, một quần đảo trên sông Mê Kông. Mặc dù tên gọi có nghĩa là "4.000 hòn đảo", nhưng con số chính xác có thể thay đổi, với những bãi cát lún rồi lại nổi lên theo mùa. Don Khong là hòn đảo lớn nhất, một cảnh quan xanh mát yên tĩnh rải rác những đền thờ, chùa Phật giáo và những ngôi nhà sàn tre. Nhiều nhà nghỉ cho thuê xe đạp, và có một con đường trải nhựa chạy ngay quanh đảo. Mặc dù vòng quanh đảo có thể hoàn thành trong một ngày, hãy tận hưởng nhịp sống chậm rãi ở đây và xem con đường dẫn bạn đến đâu.