Tập đoàn CMC bị xử phạt hơn 222 triệu đồng trên lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, Tập đoàn CMC bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định. Công ty đã công bố chậm thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Báo cáo thường niên 2023.

Tập đoàn CMC bị xử phạt hơn 222 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán ẢNH: NGỌC THẮNG

Bên cạnh đó, CMC bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo đối với các thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật gồm không báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với việc mua lại 18.100 cổ phiếu của người lao động ngày 22.9.2023, 41.800 cổ phiếu của người lao động ngày 6.9.2024 và 38.800 cổ phiếu của người lao động ngày 6.3.2025.

Đồng thời, công ty còn bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cụ thể, Tập đoàn CMC không công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31.3.2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 giai đoạn từ ngày 1.4.2023 đến ngày 31.3.2024 và giai đoạn từ ngày 1.4.2024 đến ngày 31.3.2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn UHY tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025. Công ty bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CMG đang giao dịch quanh mức 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 40% so với đầu năm.



