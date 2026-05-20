Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyển dụng 2 chuyên viên

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa thông báo tuyển dụng 2 vị trí, gồm chuyên viên tham mưu về công tác pháp chế và chuyên viên hỗ trợ xúc tiến thương mại, quản lý dự án.

Đối với vị trí chuyên viên tham mưu về công tác pháp chế, VRG tuyển 1 người. Ứng viên sẽ tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc góp ý điều lệ, nội quy, quy chế của công ty mẹ tập đoàn, tập đoàn và các đơn vị thành viên; đồng thời phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định nội bộ, văn bản chỉ đạo và yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Vị trí này cũng chịu trách nhiệm góp ý, rà soát, chỉnh sửa về mặt pháp lý đối với các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng, mẫu hợp đồng trước khi trình lãnh đạo tập đoàn; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận của tập đoàn. Ngoài ra, chuyên viên pháp chế còn tư vấn pháp lý cho các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; đánh giá và quản trị rủi ro pháp lý trong môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài.

Ứng viên còn tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập đoàn và các đơn vị thành viên; có thể tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

VRG tuyển dụng chuyên viên tham mưu về công tác pháp chế và chuyên viên hỗ trợ xúc tiến thương mại, quản lý dự án

ẢNH: ĐVCC

Yêu cầu đối với vị trí này là tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, ưu tiên luật kinh tế, luật thương mại, luật dân sự; có chứng chỉ hành nghề luật sư và giỏi ngoại ngữ là lợi thế. Ứng viên cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp tại các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty luật hoặc văn phòng luật sư; am hiểu pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, đất đai, lao động, tố tụng tư pháp. Độ tuổi tuyển dụng từ 28 đến 45 tuổi.

Đối với vị trí chuyên viên hỗ trợ xúc tiến thương mại và quản lý dự án, VRG tuyển 1 người. Công việc chính gồm tham mưu, đề xuất kế hoạch xúc tiến thương mại ngắn hạn và dài hạn; hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm, hội nghị khách hàng, kết nối giao thương; phối hợp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp; tìm kiếm, cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước.

Chuyên viên ở vị trí này cũng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kinh doanh và xúc tiến thương mại; phối hợp tiếp nhận, chăm sóc khách hàng, đối tác; theo dõi tiến độ các chương trình hợp tác thương mại; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; đánh giá hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.

Trụ sở VRG ẢNH: ĐVCC

Ứng viên cần tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, thương mại, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương hoặc ngành liên quan. Tập đoàn yêu cầu ứng viên có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, kinh doanh, marketing, phát triển thị trường, thẩm định và quản lý dự án. Ưu tiên người từng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn hoặc công ty xuất nhập khẩu.

Hồ sơ ứng tuyển gồm CV, bằng cấp liên quan và thư ứng tuyển vị trí. Ứng viên gửi hồ sơ về ông Bùi Quốc Tuấn, chuyên viên Ban tổ chức cán bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Hạn chót nhận hồ sơ là thứ ba, ngày 26.5.2026. Thông tin liên hệ qua số điện thoại/Zalo 0913.887.754 hoặc email: bqtuan@vrg.vn.