Tập đoàn KIDO bị phạt, truy thu thuế hơn 3 tỉ đồng

Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố thông tin bất thường về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2023 và 2024.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, KIDO phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo quyết định xử phạt ngày 12.12 của Cục Thuế (Bộ Tài chính), doanh nghiệp này bị phạt do khai sai dẫn đến thiếu và khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; có áp dụng tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm hành chính nhiều lần.

Cụ thể, với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu), KIDO bị phạt hơn 528 triệu đồng.

Với hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp đối với tờ khai giá trị gia tăng từ tháng 3 - 6.2024 và tháng 10.2024, tháng 12.2024, KIDO bị phạt hơn 42,2 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc KIDO nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỉ đồng. Trong đó, hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hơn 1 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và gần 60 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân của các năm 2023, 2024.

Tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 502 triệu đồng (tính đến hết ngày 5.12). KIDO có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung tiền chậm nộp kể từ sau ngày 5.12 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế yêu cầu KIDO giảm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển kỳ sau năm 2024 hơn 5,9 tỉ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ kê khai tháng 12.2024 hơn 7,8 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, doanh nghiệp phải chấp hành, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Số tiền phạt nộp tại Kho bạc Nhà nước khu vực II (đơn vị thụ hưởng là Thuế TP.HCM).

Công ty CP Tập đoàn KIDO thành lập tháng 9.2002, có trụ sở tại TP.HCM. Người đại diện pháp luật là ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị.