‘Tập đoàn VNPT sẵn sàng cho Quảng Trị thuê máy, phần mềm, đào tạo để gỡ 'khó' hành chính công’

Ngày 29.10, tại P.Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo thỏa thuận, VNPT và UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên để triển khai chuyển đổi số toàn diện trên 4 trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và VNPT ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Về hạ tầng số, VNPT sẽ đầu tư, nâng cấp mạng băng rộng, di động 4G/5G, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây, đảm bảo nền tảng kết nối đồng bộ, an toàn và hiện đại.

Trong chính quyền số, 2 bên phối hợp xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC), kho dữ liệu dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, và ứng dụng AI, Big Data trong quản lý, điều hành.

Về kinh tế số, VNPT sẽ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, du lịch và nông nghiệp số.

Trong xã hội số, 2 bên triển khai giáo dục thông minh, y tế số, công dân số và các chương trình đào tạo kỹ năng số cho người dân, hướng đến xây dựng "Xã hội số lấy người dân làm trung tâm".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Quảng Trị còn nhiều khó khăn và rất cần sự hợp tác, hỗ trợ từ những đơn vị lớn, hàng đầu Việt Nam như VNPT trong công tác chuyển đổi số đặc biệt là trong hành chính công, y tế, giáo dục, du lịch...

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đưa ra nhiều kế sách cho hợp tác của VNPT và Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khi đó, VNPT cam kết huy động nguồn lực, công nghệ và nhân lực tốt nhất để hỗ trợ Quảng Trị triển khai các dự án trọng điểm như xây dựng kho dữ liệu tỉnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo GenAI trong hành chính công, phát triển hạ tầng thông minh và hệ thống an ninh mạng toàn diện.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhận định rằng Quảng Trị cũng giống như nhiều địa phương trong cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn trong chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính công. Ông Thái hiến kế rằng VNPT có thể cho thuê phương tiện, thiết bị, phần mềm, và đào tạo công chức sử dụng các phần việc thành thạo... để phục vụ các thủ tục hành chính công. Ông Thái cũng muốn Quảng Trị và VNPT thành lập một tổ công tác để theo dõi sự hợp tác này.

"VNPT sẽ là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Quảng Trị trên hành trình chuyển đổi số, kiến tạo tương lai số cho địa phương và người dân. Khi chúng ta có công nghệ trong tay, có sự đồng hành, có đề bài, chúng ta sẽ cùng làm được nhiều việc", ông Thái nhấn mạnh.





Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng cam kết đồng hành hợp tác cùng VNPT ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xác nhận Quảng Trị hiện vẫn có nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng sẽ cùng đồng hành với VNPT để làm sao có được những sản phẩm phù hợp. "Trách nhiệm của tỉnh, huy động tối đa về vật chất, con người... đảm bảo cho cam kết này", ông Phong nhấn mạnh.

Dịp này VNPT tặng Quảng Trị 1 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi lễ, VNPT đã trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng địa phương trong phát triển bền vững.