Tắt Bluetooth có giúp tiết kiệm pin điện thoại?

Đầu những năm 2000, công nghệ Bluetooth còn khá mới mẻ sau khi được giới thiệu đến người dùng vào năm 1999. Thời điểm đó, việc bật Bluetooth liên tục tiêu tốn nhiều năng lượng, làm giảm đáng kể thời lượng pin của điện thoại và các thiết bị khác. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, Bluetooth đã trở thành một tính năng thiết yếu, đồng thời tiết kiệm năng lượng đến mức việc bật liên tục không còn ảnh hưởng đến pin.

Công nghệ Bluetooth ngày nay hoạt động tiêu hao rất ít điện năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Tổ chức phát triển Bluetooth tiếp tục cải tiến tiêu chuẩn này, với phiên bản mới nhất 6.3 chỉ vừa ra mắt cách nay khoảng một tháng (ngày 6.5). Bluetooth 6.3 mang đến một số cải tiến như giảm độ trễ, tăng lượng thiết bị kết nối đồng thời và nâng cao hiệu quả năng lượng, nhằm mang đến trải nghiệm kết nối không dây đáng tin cậy nhất.

Ngay cả khi sử dụng các thiết bị Bluetooth 5 hoặc cũ hơn, người dùng có thể yên tâm rằng việc bật tính năng này không làm hao quá nhiều pin. Đặc biệt, chế độ Low Energy (hay LE) được giới thiệu từ phiên bản 4.0 giúp Bluetooth trở nên lý tưởng cho cả các thiết bị nhỏ như máy theo dõi đồ vật.

Theo nghiên cứu được Android Authority thực hiện từ năm 2020 với 5 mẫu điện thoại khác nhau, Bluetooth chỉ ảnh hưởng rất ít đến thời lượng pin của điện thoại. Nghiên cứu cho thấy mức tiêu thụ pin của Bluetooth chỉ cao hơn 1,8% so với khi tắt. Đặc biệt, chiếc Realme X3 Superzoom chỉ tiêu hao thêm 4% pin khi sử dụng Bluetooth.

Bluetooth không chỉ mang lại lợi ích cho điện thoại

Chính nhờ khả năng tiết kiệm pin của Bluetooth khiến các công ty như Apple khuyến nghị người dùng bật Bluetooth trên các thiết bị iOS và iPadOS để có trải nghiệm tốt nhất. Công ty nhấn mạnh rằng Bluetooth và Wi-Fi là những công nghệ quan trọng cho các tính năng như AirDrop, kết nối Apple Watch và AirPods, cũng như đồng bộ hóa với các thiết bị nhà thông minh.

300 USD cho thiết kế loa Bluetooth độc đáo làm từ rác thải nhựa

Việc bật Bluetooth mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, từ sự tiện lợi trong kết nối với tai nghe, loa, đến khả năng tự động chuyển đổi giữa các thiết bị của Apple. Đối với những người sử dụng máy trợ thính hoặc thiết bị y tế, Bluetooth là cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục. Trong môi trường làm việc tại nhà, Bluetooth giúp kết nối với các phụ kiện không dây mà không cần bộ chuyển đổi.

Cuối cùng, Bluetooth cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định vị và theo dõi thiết bị. Với mạng lưới Find My của Apple, người dùng có thể dễ dàng tìm lại các thiết bị bị thất lạc. Đây cũng là tính năng đã được khai thác trong thời kỳ đại dịch Covid-19, nơi Bluetooth hỗ trợ truy vết tiếp xúc, giúp người dùng nhận biết nếu có người nhiễm Covid-19 ở gần.