Thời sự

Tàu Bắc - Nam không vào ga Hà Nội trong 3 ngày diễn ra sự kiện A80

Mai Hà
Mai Hà
27/08/2025 09:32 GMT+7

Trong 3 ngày diễn ra các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành và lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), tàu Bắc - Nam sẽ không đi vào trung tâm ga Hà Nội mà dừng đón, trả khách ở ga Giáp Bát.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, theo yêu cầu của phía Cục CSGT (Bộ Công an), để đảm bảo giao thông trong 3 ngày dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu Bắc - Nam vào trung tâm Hà Nội.

Theo đó, các chuyến tàu Hà Nội - TP.HCM sẽ không vào ga Hà Nội trong các khung giờ từ 20 giờ 10 đến 23 giờ ngày 27.8, từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30.8 và ngày 2.9.

Tàu Bắc - Nam sẽ không vào ga Hà Nội trong 3 ngày diễn ra A80- Ảnh 1.

Tàu Bắc - Nam sẽ không vào ga Hà Nội trong khung giờ sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành và lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80)

ẢNH: VGP

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong các ngày, giờ trên, tàu đường sắt Bắc - Nam sẽ dừng trả khách và đón khách tại ga Giáp Bát thay vì ga Hà Nội như bình thường.

Ở các khung giờ khác đến 12 giờ ngày 2.9, tàu qua đoạn Km0+595 - Km1+800 sẽ giảm tốc độ xuống dưới 10 km/giờ để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, từ 18 giờ 30 - 23 giờ 30 các ngày diễn ra các hoạt động của lễ kỷ niệm, đường sắt sẽ phối hợp cùng lực lượng công an tại đoạn tuyến từ ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt tuyên truyền, hướng dẫn, không để người dân đi, đứng, ngồi trên đường sắt khi các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển.

Trước đó, để thuận tiện cho các hoạt động dịp đại lễ A80, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã điều chỉnh điểm đi, đến của 2 mác tàu Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Lào Cai.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các tàu LP8/LP7 chạy các ngày 24, 27, 29.8 và ngày 1.9 kết thúc hành trình và xuất phát tại ga Long Biên.

Các tàu LP2/LP3, LP5/LP6 chạy các ngày 30.8 và 2.9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên...

Đi xem diễu binh A80, gửi xe ở đâu?

Khám phá thêm chủ đề

tàu Bắc - Nam Ga hà nội A80 80 năm Quốc khánh 2.9
