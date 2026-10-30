Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng Liberia, 1 người chết

Ngày 30.10, các lực lượng chức năng của TP.Quảng Ninh đã phối hợp cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá HP 90880 TS bị chìm sau khi va chạm với tàu hàng nước ngoài tại vùng biển gần đảo Long Châu, giáp ranh giữa TP.Hải Phòng và TP.Quảng Ninh.



Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đưa các nạn nhân lên bờ đi cấp cứu ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 42 cùng ngày, tàu AROSA mang quốc tịch Liberia, đang trên hành trình từ Singapore đến cảng Hòn Gai để dỡ hàng, khi di chuyển đến khu vực cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía đông, thì xảy ra va chạm với tàu cá HP 90880 TS.

Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, cả 6 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, công an, kiểm ngư, y tế và các đơn vị hàng hải khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Nạn nhân bị thương được đưa về bờ an toàn ẢNH: N.H

Tổng cộng 74 người cùng 3 xuồng, 2 tàu và 1 tàu quân y được huy động tham gia tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, tìm thấy toàn bộ 6 thuyền viên, trong đó có 1 thuyền viên bị tử vong.

Trong số 5 người được cứu sống có 3 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ; nạn nhân tử vong được xác định là ông Vũ Văn Hung (54 tuổi, trú tại P.Nam Triệu, TP.Hải Phòng).

Các thuyền viên bị thương được lực lượng chức năng đưa vào đất liền, chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Quảng Ninh cấp cứu, điều trị.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tàu cá gặp nạn do ông Vũ Văn Thành (47 tuổi, trú tại P.Nam Triệu, TP.Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên còn lại có hộ khẩu tại TP.Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ va chạm giữa tàu hàng AROSA và tàu cá HP 90880 TS.