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    Chìm tàu cá ở biển Thiên Cầm, 1 người tử vong, 1 người mất tích

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Một tàu cá chở theo 5 ngư dân bất ngờ gặp sự cố hỏng máy và bị chìm tại vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng đã cứu sống 3 người, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân và đang tìm kiếm ngư dân còn lại.

    Chiều 28.10, thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp cùng ngư dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu cá xảy ra trên vùng biển Thiên Cầm.

    Chìm tàu cá ở biển Thiên Cầm, 1 người tử vong, 1 người mất tích- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm ngư dân còn mất tích

    ẢNH: TÂN KỲ

    Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (trú tại thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy.

    Do thời tiết trên biển diễn biến xấu, sóng lớn đã nhanh chóng nhấn chìm con tàu cùng 5 ngư dân.

    Ngay khi phát hiện sự việc, các tàu cá của ngư dân đánh bắt gần đó đã lập tức ứng cứu, kịp thời vớt được 3 người đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên, 2 ngư dân còn lại bị sóng biển cuốn trôi, mất tích là anh Nguyễn Văn Thế (50 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) và anh Lê Viết Hà (38 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Trung).

    Nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cửa Nhượng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng ra khơi tìm kiếm.

    Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của ngư dân Lê Viết Hà. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

    Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, vùng biển Hà Tĩnh hiện đang có mưa và sóng to, khiến công tác tiếp cận hiện trường và triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều trở ngại. 

    Các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian và mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân cuối cùng quanh khu vực tàu chìm.

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    Hà Tĩnh Công an xã Cẩm Trung chìm tàu tìm kiếm Ngư dân mất tích

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