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    Quảng Ninh: Bắt giữ 11 người vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm qua biên giới

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Bộ đội Biên phòng TP.Quảng Ninh bắt giữ 11 người vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc như nầm lợn, trứng gà non đông lạnh... qua biên giới, nhiều thùng đã bốc mùi hôi thối.

    Ngày 25.10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Quảng Ninh cho hay, khoảng 5 giờ ngày 22.10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện một nhóm người đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép.

    Quảng Ninh: Bắt giữ 11 người vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm qua biên giới- Ảnh 1.

    Các đối tượng tham gia vận chuyển cùng hàng hóa bị bắt giữ

    ẢNH: N.C

    Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, một số người điều khiển bè mảng và ô tô tìm cách bỏ chạy. Tổ công tác đã tổ chức ngăn chặn, bắt giữ 11 người liên quan.

    Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng biên phòng thu giữ tổng cộng 6.150 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, gồm 5.150 kg nầm lợn và 1.000 kg trứng gà non.

    Toàn bộ số thực phẩm được đóng trong các thùng xốp để vận chuyển. Trong đó, một số thùng hàng đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hôi thối.

    Ngoài số thực phẩm trên, lực lượng chức năng còn tạm giữ 3 bè mảng gắn máy và một ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05 được sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

    Làm việc với cơ quan chức năng, những người bị bắt giữ khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người.

    Khoảng 5 giờ ngày 22.10, khi nhóm này đang bốc hàng lên ô tô để vận chuyển thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

    Hiện Bộ đội Biên phòng TP.Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh nguồn gốc hơn 6 tấn thực phẩm, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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