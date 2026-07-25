Tàu cá Quảng Ngãi rơi bánh lái khi tránh giông lốc ở Trường Sa

Tối 25.7, UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương bị hỏng bánh lái khi đang di chuyển vào đảo Đá Nam (cụm đảo Song Tử, quần đảo Trường Sa) để tránh giông lốc, buộc phải phát tín hiệu đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ khẩn cấp.

Một tàu câu mực của ngư dân Bình Sơn neo bờ sau chuyến biển dài ngày ẢNH: HẢI PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 25.7, Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh (Quảng Ngãi) tiếp nhận tin báo từ bà Nguyễn Thị Dung (49 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn), vợ của chủ tàu cá QNg-90729TS, về sự cố của tàu.

Trước đó, trong đêm 24.7, tàu QNg-90729TS neo đậu tránh gió tại đảo Đá Bắc (cụm đảo Song Tử). Do khu vực xuất hiện giông lốc mạnh, ông Đỗ Mai Tấn (54 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, chủ tàu kiêm thuyền trưởng) quyết định điều khiển tàu di chuyển sang đảo Đá Nam để tiếp tục tránh trú.

Đến khoảng 12 giờ ngày 25.7, khi tàu đang vào cửa âu neo đậu tàu thuyền tại đảo Đá Nam thì bánh lái bất ngờ rơi khỏi trục, khiến tàu mất khả năng điều hướng. Trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh, tàu không thể tự di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.

Ngay sau đó, thuyền trưởng đã liên hệ với Đảo trưởng đảo Đá Nam để đề nghị hỗ trợ cứu hộ. Đảo trưởng đảo Đá Nam đã điều động lực lượng, đồng thời phối hợp với tàu kiểm ngư KN368 tổ chức lặn tìm kiếm bánh lái và mỏ neo bị rơi. Tàu KN368 cũng được huy động để lai dắt tàu cá QNg-90729TS vào âu neo đậu, bảo đảm an toàn cho toàn bộ thuyền viên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tại địa phương đã làm việc với gia đình chủ tàu để nắm bắt tình hình, động viên thân nhân các thuyền viên, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với tàu và báo cáo Đồn biên phòng Bình Thạnh để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Các lực lượng chức năng cũng đang phối hợp theo dõi diễn biến, sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ tàu khắc phục sự cố.

Tàu cá QNg-90729TS dài 22 m, công suất 748 CV, hành nghề câu. Trên tàu có 38 lao động, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thạnh ngày 4.6 để đi khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa.



Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tàu cá hoạt động dài ngày trên biển và gặp giông lốc mạnh đã dẫn đến sự cố rơi bánh lái khỏi trục trong quá trình di chuyển vào khu vực tránh trú.