Sáng 20.11, tại cảng Tiên Sa, chính quyền thành phố Đà Nẵng cùng lực lượng vũ trang thành phố và Vùng 3 hải quân tổ chức lễ đón tàu hộ vệ INS Sahyadri của hải quân Ấn Độ cùng 294 sĩ quan, thủy thủ đến thăm thành phố.

Tàu hộ vệ tên lửa INS Sahyadri của hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa ẢNH: HUY ĐẠT

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu INS Sahyadri do đại tá Vikas Jha, thuyền trưởng tàu, làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa và thăm thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày, từ ngày 20 - 22.11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn hải quân Ấn Độ sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân; tổ chức giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam. Các sĩ quan, thủy thủ tàu INS Sahyadri cũng sẽ tham gia các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Đại tá Vikas Jha, thuyền trưởng tàu INS Sahyadri (thứ 2 từ phải sang), dẫn đầu đoàn sĩ quan, thủy thủ hải quân Ấn Độ chào các lực lượng vũ trang Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân 2 nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Đại diện đoàn thành phố Đà Nẵng tặng hoa chào mừng đoàn hải quân Ấn Độ đến thăm thành phố ẢNH: HUY ĐẠT

INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thứ 3 thuộc lớp P17 của hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế ngày 21.7.2012. Tàu do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (Mumbai, Ấn Độ) đóng mới, có tỷ lệ nội địa hóa cao và thuộc biên chế Bộ Tư lệnh hải quân miền Đông của Ấn Độ.

Tàu INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thuộc lớp P17 của hải quân Ấn Độ ẢNH: HUY ĐẠT





INS Sahyadri là một trong những tàu chiến hiện đại thuộc hải quân Ấn Độ

Tàu INS Sahyadri (F-49) được trang bị nhiều hệ thống vũ khí hiện đại, gồm tên lửa đối hải, tên lửa đối không, pháo, hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần, tên lửa chống ngầm và ngư lôi. Bên cạnh đó, tàu còn có các hệ thống cảm biến, tác chiến điện tử và khả năng mang theo trực thăng.

Đại diện các sở ngành thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang chụp ảnh cùng đoàn hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa ẢNH: HUY ĐẠT

INS Sahyadri thường xuyên được triển khai hoạt động từ khu vực tây Ấn Độ Dương đến tây Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác kết nối tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.