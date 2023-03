Tàu chở 200.000 lít dầu ra Côn Đảo để chạy máy phát điện

Ngày 1.3, một lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết 15 giờ cùng ngày, một tàu hàng chở 200.000 lít dầu đã xuất cảng tại TP.Vũng Tàu để ra Côn Đảo tiếp nhiêu liệu cho nhà máy phát điện ở huyện này.



Nhân viên Điện lực Côn Đảo vận hành máy phát điện NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 28.2, Điện lực Côn Đảo đã có văn bản báo cáo UBND H.Côn Đảo về tình trạng thiếu nhiên liệu dầu DO để chạy máy phát điện cung cấp cho Côn Đảo. Theo đó, đến 19 giờ cùng ngày, trữ lượng dầu bồn chính còn lại là 58.000 lít, với lượng dầu như trên chỉ đủ duy trì cấp cho các tổ máy hoạt động đến 19 giờ ngày 1.3 (sử dụng 25.000 lít/ngày), sau thời gian trên lượng dầu còn lại khoảng 33.000 lít.

Côn Đảo thường xuyên thiếu điện NGUYỄN LONG

Lượng dầu này không sử dụng được vì nằm dưới đáy bồn thấp hơn phần miệng ống thông dầu từ bồn chính sang bồn dầu ngày và toàn bộ các tổ máy phát điện tại Nhà máy An Hội sẽ ngưng hoạt động do hết dầu DO.

Ngay sau đó, sáng 1.3, Điện lực Côn Đảo đã được tiếp nhiên liệu dầu DO bằng các xe bồn chở dầu đến nhà máy phát điện. Đến 17 giờ cùng ngày, Điện lực Côn Đảo đã tiếp nhận 70.000 lít dầu DO. Số dầu DO này sẽ giúp Nhà máy Hội An chạy máy phát điện từ 3 - 4 ngày.

Dự kiến, sáng 2.3, tàu hàng chở 200.000 lít dầu DO sẽ cập cảng ở Côn Đảo để đưa nhiên liệu vào bồn trữ tại Nhà máy An Hội cho tổ máy phát điện hoạt động.

Đườg phố Côn Đảo NGUYỄN LONG

Do thiếu nhiên liệu và máy phát điện bị hư hỏng, thời gian qua H.Côn Đảo luôn trong tình trạng thiếu điện, buộc phải tiết giảm phụ tải khiến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.