Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng gặp sự cố cách khu neo Dung Quất 15 hải lý

Sáng 20.9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết các lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với tàu Merchant Mariner sau khi tàu gặp sự cố nước xâm nhập vào một số két nước dằn. Tàu này chở hơn 174.000 tấn quặng từ Malaysia về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Tàu Merchant Mariner gặp sự cố cách khu neo Dung Quất (Quảng Ngãi) khoảng 15 hải lý ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, lúc 11 giờ 30 ngày 18.9, trên hải trình về Dung Quất, tàu Merchant Mariner phát hiện nước xâm nhập vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5, 6. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất làm việc trực tuyến với thuyền trưởng tàu Merchant Mariner để triển khai các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn.

Các đơn vị tiến hành khảo sát đánh giá sự cố tàu Merchant Mariner ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Các lực lượng chức năng yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng huy động toàn bộ trang thiết bị trên tàu để ứng cứu sự cố, duy trì tàu ở trạng thái ổn định. Đồng thời, đóng các van của các két chứa dầu nhiên liệu và thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tàu Merchant Mariner được yêu cầu bố trí tàu lai dắt thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ trong quá trình neo đậu, sẵn sàng ứng phó các tình huống tràn dầu và cháy, nổ. Chủ tàu, thuyền trưởng cũng phải duy trì liên lạc với các cơ quan chức năng, kịp thời báo cáo nếu sự cố diễn biến bất thường hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và môi trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đang phối hợp xây dựng phương án giải phóng hàng hóa trên tàu, căn cứ tình trạng thực tế của phương tiện, điều kiện an toàn hàng hải và phương án cứu hộ. Việc giải phóng hàng hóa phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên và các phương tiện tham gia.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, ngay sau khi nhận được báo cáo sự cố từ đại lý tàu Merchant Mariner, đơn vị đã làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và thuyền viên; đồng thời cấp phép cho chủ tàu và đơn vị khảo sát tiếp cận phương tiện để đánh giá tình trạng sự cố. Lực lượng biên phòng cũng được triển khai theo dõi diễn biến, bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực.

Tàu Merchant Mariner còn hơn 3 tấn dầu FO và khoảng 227 tấn dầu DO ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Tàu chở quặng Merchant Mariner trọng tải 179.570 DWT, dài 291,9 m; tàu có 22 thuyền viên, mang quốc tịch Hy Lạp và Philippines.

Hiện trên tàu còn hơn 3 tấn dầu FO và khoảng 227 tấn dầu DO. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, triển khai các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền viên, hàng hóa, đồng thời phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tại vùng nước cảng biển Dung Quất.