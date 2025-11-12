Tàu cổ phát lộ ở bờ biển Hội An: Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng lên tiếng

Khoanh vùng bảo vệ tàu cổ vừa trồi lên từ cát

Chiều 12.11, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo cụ thể gửi Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam liên quan đến con tàu cổ bằng gỗ được phát lộ trên bãi biển P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng).

Qua kiểm tra thực tế, đơn vị xác định tại khu vực bờ biển có một thuyền gỗ dài khoảng 15 – 16 m, phần thân và sườn mạn đã bị vùi lấp dưới cát từ lâu, nay được sóng biển cuốn trồi lên. Cấu trúc thân tàu bằng gỗ, có dấu hiệu đã tồn tại nhiều năm, được cho là tàu cổ có giá trị khảo cổ học.

Tàu cổ lộ diện sau bão số 12 ẢNH: QUỐC VIỆT

Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng khẳng định con thuyền này không nằm trong vùng nước cảng biển hay tuyến đường thủy nội địa, không cản trở giao thông hàng hải, không gây nguy hiểm, ô nhiễm hay ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường. Do đó, theo quy định, đây không phải là "tài sản chìm đắm gây nguy hiểm" nên Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng không có thẩm quyền xử lý đối với tài sản chìm đắm nêu trên.

Hiện chính quyền địa phương khoanh vùng, tạo khu vực cách ly để bảo quản và xử lý các bước tiếp theo. Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý phương tiện, tham gia hỗ trợ khi cần thiết.

Chiều qua (11.11), tại cuộc họp bàn phương án xử lý, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An đã đề xuất khai quật khẩn cấp bằng phương pháp "khai quật ướt".

Cụ thể, dùng máy bơm hút cát, nước ra bên ngoài kết hợp với hệ thống chắn nước bảo vệ di vật trong quá trình làm việc.

Việc khai quật sẽ chia hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là khai quật khẩn cấp, giai đoạn 2 sẽ triển khai các phương án bảo quản cấp thiết.

Cơ quan chuyên môn khẳng định loại gỗ dùng để đóng tàu đều là gỗ quý, như: săng lẻ, kiền kiền ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tổng kinh phí được đề xuất khoảng 5 tỉ đồng (2,5 tỉ cho di dời và khai quật khẩn cấp; 2,5 tỉ đồng cho bảo quản cấp thiết).

Tại cuộc họp, các chuyên gia lưu ý công tác khai quật cần hết sức thận trọng do hiện vật có thể đã nằm dưới nước hàng trăm năm. Nếu đưa lên khỏi môi trường ẩm ướt quá sớm, gỗ có thể phân rữa, hư hỏng nhanh chóng. Do đó, từ khâu đánh giá, tổ chức khai quật, đặc biệt là khâu bảo quản phải tính toán kỹ.

Cần có sự đánh giá từ các cơ quan chuyên môn

Ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho rằng việc đưa con tàu ở Hội An lên không chỉ là khai quật mà cả trục vớt, công việc rất phức tạp và phải tính toán các phương án. Ông cũng đặc biệt lưu ý phải có ý kiến, đánh giá từ các cơ quan chuyên môn trước khi làm.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, ngay sau khi được cấp phép, đơn vị sẽ khai quật khẩn cấp trong vòng 10 ngày, với thời gian thực hiện dự kiến hơn 30 ngày. Sau đó, toàn bộ di vật và cấu trúc tàu sẽ được bảo quản, nghiên cứu và trưng bày phục vụ công chúng.

Tàu cổ được người dân phát hiện vào cuối năm 2023 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Kết quả khảo sát và giám định mẫu vật bước đầu của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho thấy, khả năng cao con tàu cổ ở biển Hội An có niên đại giữa cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 16.

Do vậy, sự tồn tại của tàu cổ không chỉ là minh chứng cho một lịch sử hàng hải phát triển sôi động trước khi tiếp xúc với hàng hải phương Tây, mà còn là bảo vật tàu cổ cực kỳ hiếm hoi còn được bảo tồn nguyên vẹn nhất cả ở Đông Nam Á và Đông Á.

Tàu cổ ở biển Hội An có niên đại giữa cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 16 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước đó, vào cuối tháng 12.2023, người dân phát hiện phần khung gỗ của con tàu dần nổi lên tại khu vực bờ biển P.Cẩm An (TP.Hội An, Quảng Nam cũ), cách trụ sở UBND phường khoảng 400 m. Tuy nhiên, sau đó con tàu lại bị cát vùi lấp. Sau cơn bão Fengshen (bão số 12) vừa qua, xác tàu lại trồi lên, thu hút hàng trăm người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là một "bảo vật tàu cổ" nhờ được phát hiện trong tình trạng gần như nguyên vẹn.