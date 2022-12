Tàu hộ vệ chủ chốt của hải quân Thái Lan chìm giữa biển

Tài khoản chính thức trên Twitter của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đăng hình ảnh và video clip về sự cố của tàu hộ vệ. Lúc đó, HTMS Sukhothai đang tuần tra trong vịnh Thái Lan, cách cảng ở huyện Bang Saphan khoảng 36 km.

Báo The Standard đưa tin tàu HTMS Sukhothai gặp sự cố do gặp những đợt sóng quá lớn làm nghiêng tàu. Nước biển tràn vào gây chập mạch hệ thống điện và toàn bộ nguồn điện trên tàu bị ngắt. Hậu quả là động cơ chính của tàu ngừng hoạt động. Đến 23 giờ 30, hải quân Thái Lan thông báo tàu chìm do sóng quá lớn và nước tràn.

Hải quân đã điều khinh hạm HTMS Bhumibol Adulyadej (FFG-471) và HTMS Kraburi (FFG-457) cùng tàu đổ bộ HTMS Angthong (LPD-791) đến nơi hỗ trợ tàu Sukhothai đang gặp nạn. Tuy nhiên, chỉ có tàu Kraburi có thể đến kịp vì đang ở gần khu vực. Hai trực thăng của hải quân cũng đến hiện trường. Thủy thủ đoàn gồm 110 người đã được chuyển sang tàu Kraburi an toàn.





Truyền thông Thái Lan đưa tin Thủ tướng Prayut Chan-Ocha theo dõi tình hình từ xa, bao gồm hoạt động giải cứu thủy thủ đoàn của con tàu xấu số.

HTMS Sukhothai là một trong 7 tàu hộ vệ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Con tàu này đóng vai trò “soái hạm” của các nhóm tàu tấn công nhanh. Vì thế, tổn thất này được cho gây ảnh hưởng lớn đối với năng lực của hải quân Thái Lan.