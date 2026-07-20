Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo cập cảng Trung Quốc, bắt đầu giao lưu hải quân

Chiều 20.7, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thuộc biên chế Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) cùng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã cập Quân cảng Tân Châu (TP.Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), bắt đầu tham gia các hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo cập Quân cảng Tân Châu ẢNH: HẢI QUÂN VIỆT NAM

Lễ đón đoàn công tác Hải quân Việt Nam tại Quân cảng Tân Châu được tổ chức trang trọng, thể hiện tinh thần hữu nghị, thân thiết do đại tá Trương Bồi Ngọc, Phó tham mưu trưởng Căn cứ Hải quân Quảng Châu (Hải quân Trung Quốc) chủ trì.

Tại đây, đại tá Trương Bồi Ngọc bày tỏ vui mừng được gặp đoàn Hải quân Việt Nam và mong muốn chuyến thăm và giao lưu tại Trung Quốc sẽ có nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các thành viên trong đoàn.

Thay mặt đoàn Hải quân Việt Nam, đại tá Đỗ Minh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hải quân Trung Quốc và tin tưởng những hoạt động thăm, giao lưu lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết tin cậy giữa quân đội và hải quân hai nước; thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh “thực chất hơn”.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Hải quân Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu và dự tiệc chiêu đãi do Hải quân Trung Quốc tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 015 - Trần Hưng Đạo tiến hành nghi thức chào cảng Cam Ranh ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Trước đó, sáng 17.7, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo bắt đầu rời Quân cảng Cam Ranh tham gia các hoạt động giao lưu tại Trung Quốc và Philippines. Quá trình cơ động trên biển, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo duy trì nghiêm chế độ trực canh, đi ca và thao tác làm chủ trang bị kỹ thuật, xử trí tốt các tình huống.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2026, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo sang thăm, giao lưu với Hải quân Trung Quốc.

Trước đó, vào giữa tháng 3.2026, tàu 015 - Trần Hưng Đạo cùng tàu 012 - Lý Thái Tổ đã sang Trung Quốc tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 và thực hiện tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ với Hải quân Trung Quốc.