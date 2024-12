Tàu Hoa Lư 02 chìm ở vùng biển Bình Định, 14 người được cứu kịp thời

Sáng 21.12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 14 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển Bình Định.

Trước đó, khoảng 22 giờ 55 ngày 20.12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiếp nhận thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về sự cố tàu Hoa Lư 02, thuộc Công ty TNHH vận tải và thương mại Ninh Bình.

Cụ thể, tàu này vận chuyển 12.274 tấn clinke từ Quảng Ninh đi Vũng Tàu, khi đến vùng biển thuộc H.Phù Mỹ (Bình Định) thì bị chìm. Trên tàu có 14 thuyền viên và khoảng 17.000 lít dầu DO.

Theo Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn, khi tàu Hoa Lư 02 hành trình đến vị trí gần hòn Con Trâu (thuộc vùng biển tỉnh Bình Định) thì bị nước vào hầm hàng. Sau đó, tàu bị nghiêng khoảng 10 độ. Đến 22 giờ 30 phút, thuyền trưởng tàu Hoa Lư 02 tuyên bố bỏ tàu.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn điều động tàu Nhật Châu 289 tiếp cận và cứu vớt thuyền viên tàu Hoa Lư 02. Đến 23 giờ 4 phút, tàu Nhật Châu 289 báo đã cứu được 14 thuyền viên và đang đưa về cảng Quy Nhơn. Sức khỏe 14 thuyền viên cơ bản an toàn.

Các thuyền viên trên tàu hàng Hoa Lư 02 được cứu hộ kịp thời ẢNH: BIÊN PHÒNG CUNG CẤP

Sáng 21.12, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã bàn giao 14 người trên cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo trình bày của thuyền trưởng tàu Hoa Lư 02 với cơ quan chức năng, nguyên nhân tàu chìm là do sóng lớn đánh vào mạn trái, nước tràn vào hầm hàng.

Lực lượng biên phòng đã đề xuất Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định chỉ đạo Đồn biên phòng Mỹ An triển khai các biện pháp nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự tại khu vực tàu Hoa Lư 02 bị chìm; thông báo UBND H.Phù Mỹ về vụ việc để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý.

Đồng thời, báo cáo tình hình, vụ việc và đề xuất với UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định xử lý vụ việc tàu Hoa Lư 02 bị chìm. Triển khai các biện pháp ứng phó với sự cố tràn dầu nếu có xảy ra.