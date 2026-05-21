Tàu sân bay Mỹ đến Caribbean

Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 20.5 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz đã đến biển Caribbean trong tuần này.

Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay USS Nimitz (chở theo các phi đội tiêm kích F/A-18, máy bay tác chiến điện tử EA-18, máy bay vận tải C-2A), tàu khu trục USS Gridley, tàu tiếp vận USNS Patuxent.

Tàu sân bay USS Nimitz ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Nhóm tàu sân bay đến Caribbean giữa lúc tình hình quan hệ giữa Mỹ và Cuba đang có những diễn biến mới. Hôm 14.5, đoàn đại biểu Mỹ do Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe dẫn đầu đã có chuyến thăm cấp cao tới thủ đô Havana (Cuba).

Chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị từ chính phủ Mỹ và đã được Cuba chấp thuận, nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương còn nhiều phức tạp.

Tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz đã đến Brazil và có cuộc tập trận chung với Hải quân Brazil ở ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro, theo Đại sứ quán Mỹ tại Brazil.

Tàu sân bay USS NImitz của Mỹ tập trận cùng tàu ngầm Brazil tại Đại Tây Dương hôm 13.5 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

USS Nimitz được biên chế vào năm 1975, là chiếc đầu tiên trong lớp tàu sân bay hạt nhân cùng tên. Hôm 10.5, tàu Nimitz chính thức trở thành tàu sân bay phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ, vượt qua kỷ lục 51 năm 6 ngày của tàu USS Enterprise, theo báo Stars and Stripes.

Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, tàu USS Nimitz sẽ "về hưu" vào tháng 3.2027, trùng thời điểm với việc biên chế tàu sân bay mới nhất vào hạm đội - chiếc USS John F. Kennedy.