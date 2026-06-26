Taxi kêu khó vì phải lập hóa đơn điện tử từng chuyến xe

Qua tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị quy định về hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Đồng tình với chủ trương, song nhiều doanh nghiệp vận tải phản ánh việc phải lập hóa đơn theo từng chuyến xe hoặc từng lần cung cấp dịch vụ đã làm gia tăng đáng kể chi phí.

Nhiều doanh nghiệp taxi cho biết khó khăn khi phải xuất hóa đơn từng chuyến ẢNH: T.N

Để đáp ứng quy định này, hầu hết doanh nghiệp đều phải đầu tư hoặc thuê mới hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử; nâng cấp, tích hợp giữa phần mềm điều hành vận tải, phần mềm tính cước, phần mềm kế toán và hệ thống hóa đơn điện tử; đồng thời phát sinh chi phí lưu trữ dữ liệu, duy trì hệ thống, kết nối với cơ quan thuế và phí phát hành hóa đơn theo số lượng giao dịch.

Đối với các doanh nghiệp vận tải có hàng nghìn đến hàng chục nghìn chuyến xe mỗi ngày, theo ông Hùng, chi phí thuê phần mềm, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và phát hành hóa đơn hằng năm có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

Trong khi đó, mục tiêu quản lý thuế hoàn toàn có thể được bảo đảm thông qua các giải pháp công nghệ và dữ liệu điện tử mà không nhất thiết làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.

Vì vậy, Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, cho phép áp dụng cơ chế lập hóa đơn tổng hợp theo ngày hoặc theo chu kỳ đối với các giao dịch đáp ứng đầy đủ điều kiện quản lý, vừa bảo đảm minh bạch, chống thất thu thuế, vừa giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho hay, việc áp dụng hóa đơn điện tử với các đơn vị kinh doanh taxi chính thống là chưa phù hợp và sẽ nảy sinh một số vướng mắc. Cụ thể, đồng hồ tính tiền của các đơn vị hiện nay đơn thuần là có 2 chức năng đếm quãng đường và tính ra số tiền đơn thuần chứ chưa phải là máy tính tiền (theo dạng máy Pos hiện nay).

Do vậy, taxi truyền thống chưa có đủ công nghệ để thực hiện xuất hóa đơn (chỉ kết nối máy in để in biên lai cho khách hàng). Ngoài ra, có một số ưu đãi như khi đi sân bay hai chiều hay đường dài hai chiều; khuyến mãi; phục vụ nội bộ ... tùy thuộc vào từng doanh nghiệp trường hợp này số tiền trên đồng hồ hay ứng dụng phần mềm sẽ không đúng với giá trị mà khách hàng thanh toán thực tế.

Ngoài ra, khách hàng đặt xe qua các nền tảng khác nhau sẽ có phát sinh như: chuyến đi khách giá trị 102.000 đồng (bao gồm 100.000 đồng tiền doanh thu và 2.000 đồng bảo hiểm chuyến đi khách mà hãng taxi thu hộ.

Trong 100.000 đồng doanh thu lại chia thành 2 đối tượng thanh toán: 20.000 đồng khuyến mại khách đi do bên cung cấp ứng dụng nền tảng thanh toán, còn lại 80.000 đồng do khách hàng thanh toán). Trường hợp này một chuyến đi khách đơn vị vận tải phải xuất 2 hóa đơn VAT để khai doanh thu và cho hai đối tượng thanh toán khác nhau.