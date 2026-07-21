Đội tuyển Tây Ban Nha trở về quê nhà chỉ 1 ngày sau khi đánh bại đội tuyển Argentina 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (Mỹ). Theo ước tính của Chính phủ Tây Ban Nha, gần 2 triệu người hâm mộ đã đổ về thủ đô Madrid trong ngày 20.7 để tham gia lễ diễu hành mừng chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử của La Roja.

Các tuyển thủ xuất hiện trên xe buýt mui trần mang dòng chữ "Kings of the World" (Những vị vua của thế giới), liên tục hát vang, nhảy múa và vẫy chào người hâm mộ. Trước đó, toàn đội đã được Quốc vương Felipe VI và Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp đón.

Tây Ban Nha diễu hành giữa biển người, Argentina được chào đón nồng nhiệt sau World Cup 2026

Trong khi đó, đội tuyển Argentina cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Khi chuyến bay chở một phần thành viên đội tuyển hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza, các cầu thủ bước trên thảm đỏ trong tiếng nhạc "Muchachos", cùng màn trình diễn máy bay không người lái tạo hình quốc kỳ Argentina và dòng chữ "Cảm ơn".

Sau lễ đón, xe buýt chở đội tuyển di chuyển về trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Hàng nghìn người hâm mộ bất chấp thời tiết lạnh và mưa đứng kín hai bên tuyến cao tốc Ricchieri để vẫy cờ, hò reo tri ân thầy trò HLV Lionel Scaloni.