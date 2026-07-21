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Tây Ban Nha diễu hành giữa biển người, Argentina được chào đón nồng nhiệt sau World Cup 2026
Video World Cup 2026

Tây Ban Nha diễu hành giữa biển người, Argentina được chào đón nồng nhiệt sau World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Khép lại World Cup 2026, cả Tây Ban Nha và Argentina đều nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về quê nhà. Nếu gần 2 triệu người phủ kín các tuyến phố Madrid để ăn mừng chức vô địch của La Roja, thì tại Argentina, hàng nghìn CĐV vẫn đội mưa, đứng kín các tuyến đường để tri ân đội tuyển dù không thể bảo vệ ngôi vương.

Đội tuyển Tây Ban Nha trở về quê nhà chỉ 1 ngày sau khi đánh bại đội tuyển Argentina 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (Mỹ). Theo ước tính của Chính phủ Tây Ban Nha, gần 2 triệu người hâm mộ đã đổ về thủ đô Madrid trong ngày 20.7 để tham gia lễ diễu hành mừng chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử của La Roja.

Các tuyển thủ xuất hiện trên xe buýt mui trần mang dòng chữ "Kings of the World" (Những vị vua của thế giới), liên tục hát vang, nhảy múa và vẫy chào người hâm mộ. Trước đó, toàn đội đã được Quốc vương Felipe VI và Thủ tướng Pedro Sanchez tiếp đón.

Tây Ban Nha diễu hành giữa biển người, Argentina được chào đón nồng nhiệt sau World Cup 2026

Trong khi đó, đội tuyển Argentina cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch. Khi chuyến bay chở một phần thành viên đội tuyển hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ezeiza, các cầu thủ bước trên thảm đỏ trong tiếng nhạc "Muchachos", cùng màn trình diễn máy bay không người lái tạo hình quốc kỳ Argentina và dòng chữ "Cảm ơn".

Sau lễ đón, xe buýt chở đội tuyển di chuyển về trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA). Hàng nghìn người hâm mộ bất chấp thời tiết lạnh và mưa đứng kín hai bên tuyến cao tốc Ricchieri để vẫy cờ, hò reo tri ân thầy trò HLV Lionel Scaloni.

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