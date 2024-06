Tây Hòa nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Nhiều chuyển biến tích cực

Năm 2023, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp ở H.Tây Hòa đã nỗ lực vượt bậc, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Huyện đã chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó thu ngân sách huyện cả năm hơn 233 tỉ đồng, vượt 201% so dự toán tỉnh giao và vượt 110,6% so dự toán của huyện giao, tạo nguồn lực đầu tư 26 dự án với tổng kinh phí hơn 131 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (đứng giữa), làm việc với H.Tây Hòa về triển khai Đề án 06 tại Bộ phận Một cửa huyện ẢNH: UBND H.TÂY HÒA

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; bộ mặt đô thị, nông thôn được đầu tư khang trang, sạch, đẹp. Đến nay huyện có 7/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 8 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thôn Vinh Ba đạt chuẩn thôn thông minh và có 30 sản phẩm OCOP làm từ sản phẩm nông nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, được nhiều khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh biết đến...

Đáng chú ý, công tác CCHC của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của UBND huyện năm 2023 được UBND tỉnh Phú Yên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hình ảnh tại Hội thảo chuyển đổi số tổ chức tại Tây Hòa ẢNH: UBND H.TÂY HÒA

Xác định CCHC có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, vì vậy UBND H.Tây Hòa đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ với phương châm "Thân thiện nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương kỷ luật", "Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn" và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành và triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước, trong đó xác định, cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình địa phương, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị; thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo để đôn đốc, nhắc nhở; định kỳ tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Đặc biệt, xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền CCHC, hằng năm, UBND huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức. Bên cạnh đó, năm 2022, UBND huyện đã phối hợp với Sở TT-TT, Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo chuyển đổi số: Chính quyền đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, UBND huyện tham gia và đạt giải nhì cuộc thi tuyên truyền về công tác CCHC nhà nước tỉnh Phú Yên.

Với sự chung sức, đồng lòng của tập thể UBND huyện và của từng cán bộ, công chức, viên chức H.Tây Hòa, công tác CCHC của huyện đã có những chuyển biến tích cực với nhiều điểm sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. Việc sử dụng, quyết toán tài chính, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

H.Tây Hòa có 30 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao ẢNH: UBND H.TÂY HÒA

Xây dựng nền hành chính hiện đại, vì dân phục vụ

Từ những kết quả đạt được trong công tác CCHC, UBND H.Tây Hòa đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu có yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC.

Hai là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác CCHC, xác định rõ CNTT là công cụ quan trọng trong thực hiện CCHC.

Ba là, nắm chắc các nội dung về đánh giá chỉ số CCHC để có giải pháp, kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung chỉ số CCHC bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể. Phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể và cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo từng chỉ số thành phần trong bộ tiêu chí đánh giá.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng giao tiếp và thái độ tận tình trong phục vụ nhân dân. Xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị làm tốt. Phải hết sức coi trọng những ý kiến đóng góp, phản hồi từ người dân để kịp thời có giải pháp xử lý, chấn chỉnh những sai sót.

"Đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số CCHC của huyện" là một trong 5 nhiệm vụ và giải pháp đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Tây Hòa lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục… UBND huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Cánh đồng lúa tại huyện Tây Hòa ẢNH: UBND H.TÂY HÒA

Năm 2023, công tác CCHC của H.Tây Hòa đạt được một số kết quả tiêu biểu như: Giải quyết TTHC đúng và trước hạn 4.936 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,52%. UBND cấp xã tiếp nhận giải quyết TTHC đúng hạn 17.329 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. 100% cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn huyện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 100% cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện cấp chữ ký số; 100% văn bản có sử dụng chứng thư số. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND H.Tây Hòa tương đối cao (đạt 98,6%), tăng 0,2% so với năm 2022 (98,4%), thái độ phục vụ người dân của công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ được đánh giá tốt. Kết quả chỉ số CCHC H.Tây Hòa năm 2023 đạt 88.78 điểm, xếp loại Tốt.