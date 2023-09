Tây nguyên và Nam bộ mưa lớn, cảnh báo gió mạnh trên Biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 4 - 5.9, khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa từ 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm; khu vực bắc Tây nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo, ngày 4.9, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m. Vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Ngoài ra, ngày 4.9, ở khu vực bắc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, sau khi đổ bộ vào vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào đêm 2.9, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3.9, áp thấp nhiệt đới này đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng ven biển phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, suy yếu và tan dần.