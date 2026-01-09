Tây Ninh bàn giao 70% mặt bằng dự án Vành đai 4 trong tháng 6.2026

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết, dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh này, có chiều dài khoảng 74,5 km, tổng mức đầu tư 24.972 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quy hoạch hướng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM ẢNH: T.L

Tuyến đường Vành đai 4 được quy hoạch quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ; giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe với nền đường rộng 25,5 m. Đến nay, chủ đầu tư đã cung cấp bản vẽ giải phóng mặt bằng cho 12/15 xã có tuyến đường đi qua. Ba xã gồm Hòa Khánh, Mỹ Yên và Bến Lức chưa có bản vẽ nên chưa thể triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm.

Đối với khu tái định cư, cả 5 khu đều đã có bản vẽ và trích lục. Trong đó, 3 khu tại các xã Rạch Kiến, Tân Tập và Mỹ Lộc đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích. Hai khu còn lại tại xã Bến Lức và Hòa Khánh đang tiếp tục kiểm đếm; xã Hòa Khánh dự kiến hoàn thành vào ngày 10.1, xã Bến Lức vào cuối tháng 2.

Hiện có 6/15 xã đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang tổ chức kiểm đếm, gồm: Đức Huệ, Đức Lập, Bình Đức, Thạnh Lợi, Long Cang và Mỹ Lệ. Trong đó, xã Đức Huệ dự kiến hoàn thành kiểm đếm ngày 20/1; xã Đức Lập ngày 26/1; các xã còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2.2026. Bốn xã Mỹ Lộc, Tân Tập, Cần Giuộc và Phước Vĩnh Tây đã có bản vẽ, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị địa phương sớm ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định. Riêng xã Hậu Nghĩa chưa ban hành thông báo do đang điều chỉnh mảnh trích đo.

Công tác thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thực hiện tại 9/15 xã. Hội đồng xác định giá đất cụ thể đã thành lập tại 12/15 xã; còn 3 xã chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc chậm cung cấp mảnh trích đo, bảng thống kê diện tích, loại đất và trích lục bản đồ địa chính tại một số địa phương. Bên cạnh đó, một số xã chưa hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, ảnh hưởng đến tiến độ lập phương án bồi thường.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam. Để bảo đảm tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng trong tháng 6 năm nay để khởi công các gói thầu xây lắp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh kiến nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An sớm cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật còn thiếu; đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành thông báo thu hồi đất, thành lập đầy đủ các hội đồng liên quan và bố trí kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất theo quy định.