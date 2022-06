Tây Ninh: Bắt 7 người nước ngoài móc túi ở Hà Nội, tìm đường trốn sang Campuchia

Ngày 7.6, Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ và bàn giao 7 nghi can (gồm 6 nam và 1 nữ) người nước ngoài cho Công an Q.Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) điều tra thụ lý theo thẩm quyền về hành vi "trộm cắp tài sản".

Vào ngày 3.6, Công an Q.Hoàn Kiếm thụ lý, điều tra đơn trình báo của anh Andreas Secohattin Vutral (42 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) bị mất trộm 1 thẻ ATM, 3 thẻ tín dụng và các giấy tờ tùy thân khi đang ngồi tại 1 quán ăn thuộc P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm).

Đến 15 giờ 45 cùng ngày, anh Andreas Secohattin Vutral kiểm tra điện thoại phát hiện có người quẹt thẻ chi tiêu ở Trung tâm thương mại Tràng Tiền và cửa hàng ở Q.Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) nên trình báo cơ quan công an.

Trích xuất camera tại quán ăn và các điểm kẻ trộm quẹt thẻ chi tiêu, Công an Q. Hoàn Kiếm xác định các nghi can gồm Luvsandagva Dalaimergen (35 tuổi), Luvsandagva Vantumur (34 tuổi), Batjargal Bat Erdene (37 tuổi), Amarsanaa Alimaa (35 tuổi), Yadamsuren Bataraikhan (31 tuổi), Chimedbaljr Nyamsuren (37 tuổi) và Ganbold Uuganbaatar (38 tuổi, đều mang quốc tịch Mông Cổ).





Qua truy vết, Công an Q.Hoàn Kiếm phát hiện 7 nghi can này xuất hiện ở khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh. Nhận định nhóm nghi can này đang chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia bỏ trốn nên ngày 5.6, Công an Q.Hoàn Kiếm thông tin cho Công an H.Bến Cầu, đề nghị phối hợp bắt giữ.

Tại một khách sạn thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, Công an H.Bến Cầu đã bắt giữ 7 nghi can kể trên; thu giữ hơn 20.000 USD, 3 thẻ tín dụng, 3 thẻ ATM, 7 hộ chiếu và các đồ vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận, sau khi lấy trộm ví của anh Andreas Secohattin Vutral, cả nhóm lấy thẻ tín dụng và ATM mang đi mua sắm và mua cho mỗi người 10.000 USD cất giữ, trong lúc chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Hiện vụ 7 người nước ngoài móc túi ở Hà Nội tìm đường trốn sang Campuchia đang được Công an Q.Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.