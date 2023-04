Tây Ninh: Bắt tạm giam chủ sòng tài xỉu trốn truy nã ở Phú Quốc

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (37 tuổi, ngụ KP.Lộc Du, P.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng, chủ sòng tài xỉu), để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Thị Cẩm Vân bị truy nã GIANG PHƯƠNG

Quá trình điều tra bước đầu xác định, chiều 4.3.2022, tại khu vực vườn cây phía sau nhà Vân (tại KP.Lộc Du, P.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng), Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp các đơn vị, bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Thời điểm này, sòng bạc do Phạm Anh Trường (50 tuổi, ngụ P.Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng) làm cái. Công an đã bắt quả tang 21 người, trong đó tạm giữ hình sự 11 người về hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 170 triệu đồng.

Công an xác định sòng bạc do Nguyễn Thị Cẩm Vân đứng ra tổ chức, hoạt động gần 3 tháng thì bị bắt quả tang. Trong đó, Vân thu tiền xâu 50% số tiền ở mỗi ván nhà cái thắng. Đến khi bị bắt quả tang, Vân đã thu của Trường 4,5 triệu đồng tiền xâu từ sòng bạc. Để sòng bạc hoạt động lâu dài, Vân thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức và luôn bố trí nhiều người canh đường nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt của công an.

Nguyễn Thị Cẩm Vân tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Ngày 23.5.2022, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng khởi tố Vân về tội tổ chức đánh bạc nhưng bị can này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 13.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an TX.Trảng Bàng đã ra quyết định truy nã Vân với cùng tội danh trên.

Công an TX.Trảng Bàng đã phối hợp Công an P.An Thới, TP.Phú Quốc (Kiên Giang) bắt giữ Vân khi bị can đang lẩn trốn trên địa bàn này.