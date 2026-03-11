Tây Ninh: Đào đất làm vườn, nông dân phát hiện quả bom nặng hơn 100 kg

Trưa 11.3, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng Công binh của đơn vị vừa tổ chức thu gom và xử lý an toàn nhiều quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đầu đạn vừa được lực lượng công binh phát hiện ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 9.3, ông Võ Thành Trung (ở ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) tiến hành cải tạo đất vườn để trồng cây ăn trái. Trong lúc đào đất sâu gần 1 m, ông Trung phát hiện một vật thể kim loại lớn có hình dạng giống quả bom nên lập tức dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và báo cho cơ quan quân sự địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh xác định đây là bom ký hiệu MK-81, nặng khoảng 113 kg, còn sót lại từ thời chiến tranh. Mặc dù đã nằm dưới lòng đất nhiều năm, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương lớn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Cùng thời điểm, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát mở rộng tại các xã Hưng Thuận, Truông Mít và các phường Ninh Thạnh, An Tịnh, Bình Minh.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thu gom thêm nhiều vật nổ khác, gồm: 12 đầu đạn pháo 105 mm, 1 đầu đạn pháo 155 mm, 10 quả đạn cối 60 mm, 1 quả đạn cối 82 mm, 2 đầu đạn B40 và 3 quả lựu đạn.

Toàn bộ số vật nổ trên đã được lực lượng công binh vận chuyển về khu vực tập kết chuyên dụng để xử lý, hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.