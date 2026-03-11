Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tây Ninh: Đào đất làm vườn, nông dân phát hiện quả bom nặng hơn 100 kg

Thanh Quân
Thanh Quân
11/03/2026 13:52 GMT+7

Trong lúc cải tạo đất vườn, một người dân ở Tây Ninh hốt hoảng phát hiện quả bom nặng hơn 100 kg còn nguyên vẹn nằm sâu dưới lòng đất.

Trưa 11.3, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng Công binh của đơn vị vừa tổ chức thu gom và xử lý an toàn nhiều quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh: Đào đất làm vườn, nông dân phát hiện quả bom nặng hơn 100 kg- Ảnh 1.

Nhiều đầu đạn vừa được lực lượng công binh phát hiện

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 9.3, ông Võ Thành Trung (ở ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) tiến hành cải tạo đất vườn để trồng cây ăn trái. Trong lúc đào đất sâu gần 1 m, ông Trung phát hiện một vật thể kim loại lớn có hình dạng giống quả bom nên lập tức dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và báo cho cơ quan quân sự địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh xác định đây là bom ký hiệu MK-81, nặng khoảng 113 kg, còn sót lại từ thời chiến tranh. Mặc dù đã nằm dưới lòng đất nhiều năm, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương lớn nếu xảy ra va chạm mạnh.

Cùng thời điểm, lực lượng công binh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát mở rộng tại các xã Hưng Thuận, Truông Mít và các phường Ninh Thạnh, An Tịnh, Bình Minh.

Kết quả, lực lượng chức năng đã thu gom thêm nhiều vật nổ khác, gồm: 12 đầu đạn pháo 105 mm, 1 đầu đạn pháo 155 mm, 10 quả đạn cối 60 mm, 1 quả đạn cối 82 mm, 2 đầu đạn B40 và 3 quả lựu đạn.

Toàn bộ số vật nổ trên đã được lực lượng công binh vận chuyển về khu vực tập kết chuyên dụng để xử lý, hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tin liên quan

Cà Mau: Bàn giao 8 quả bom cho công binh để hủy nổ

Cà Mau: Bàn giao 8 quả bom cho công binh để hủy nổ

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau bàn giao 8 quả bom để di chuyển xử lý, hủy nổ theo đúng quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Quả bom đầu đạn Công binh Tây Ninh Vũ khí chiến tranh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận