Cà Mau: Bàn giao 8 quả bom cho công binh để hủy nổ

Ngày 28.1, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã bàn giao an toàn 8 quả bom, tổng trọng lượng gần 1,5 tấn, cho Lữ đoàn công binh 25 (Quân khu 9) và tiểu đoàn Hóa học để di chuyển xử lý, hủy nổ theo đúng quy định.

Việc bàn giao được thực hiện tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 896. Theo đó, 8 quả bom có trọng lượng từ 40 - 334 kg, gồm nhiều chủng loại như bom xuyên phá và bom hóa học. Mỗi quả có đường kính từ 229 - 406 cm, với tầm sát thương ước tính bán kính từ 500 đến 1.000 m, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn nếu xảy ra va chạm hoặc xử lý sai kỹ thuật.

Lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đã bàn giao an toàn 8 quả bom ẢNH: CTV

Số bom, đạn, mìn và vật liệu nổ này được người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau phát hiện trong quá trình cải tạo đất sản xuất, xây dựng nhà ở. Khi tiếp nhận tin báo, Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức thu gom trong năm 2025, đưa toàn bộ về khu vực an toàn để quản lý, chờ phương án xử lý chuyên môn.

Trung tá Lâm Văn Dũng, Trưởng ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết song song với nhiệm vụ thu gom bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo người dân và các công trình đang thi công khi phát hiện bom, đạn hoặc vật liệu nổ phải báo ngay cho lực lượng chuyên môn.

Theo trung tá Dũng, người dân tuyệt đối không tự ý di chuyển, cưa phá bom mìn, đạn hay đầu đạn còn sót lại để lấy thuốc nổ hoặc sắt vụn. Dù đã nằm sâu trong lòng đất suốt thời gian dài, các loại vật liệu này vẫn cực kỳ nguy hiểm; chỉ một tác động mạnh hoặc xử lý không đúng kỹ thuật cũng có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng, khó lường.