Tây Ninh: Khởi tố 5 bị can trong đường dây buôn lậu máy công nông nghiệp

Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Huỳnh Văn Năm (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Ngô Thanh Xuân (45 tuổi), Cao Anh Kiệt (24 tuổi), Trần Minh Lể (29 tuổi) và Nguyễn Văn Phan (42 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), để điều tra về hành vi buôn lậu.



Các bị can trong đường dây buôn lậu bị Công an H.Bến Cầu bắt giữ NGỌC HÀ

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an H.Bến Cầu phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây buôn lậu máy nông công nghiệp nên lập kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động trong đường dây, ngày 14.4, Công an H.Bến Cầu huy động lực lượng chia thành 3 tổ công tác chốt chặn các tuyến đường biên giới. Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Trần Minh Lể đang đưa máy gặt đập liên hợp lên xe tải cho Huỳnh Văn Năm tại xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), liền bắt quả tang, đồng thời bắt khẩn cấp các nghi can liên quan. Công an thu giữ 2 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cày có rờ moóc, 1 xe tải chuyên dụng.

Các bị can được xác định sang Campuchia nhập lậu máy công nông nghiệp đưa về Việt Nam tiêu thụ NGỌC HÀ

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng việc người dân sinh sống ở khu vực biên giới (Campuchia - Việt Nam) qua lại canh tác nông nghiệp, 5 bị can kể trên đã móc nối với Trần Hoàng Hầu (34 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp, hiện đang bỏ trốn) để đưa máy công nông nghiệp từ Campuchia về Tây Ninh rồi vận chuyển đến các tỉnh miền Tây tiêu thụ.

Tang vật vụ buôn lậu NGỌC HÀ

Xuân và Hầu đi qua Campuchia mua máy công nông nghiệp (máy cày, máy gặt đập liên hợp... ) với giá rẻ rồi tập kết tại nhà người quen ở Campuchia. Sau đó Xuân thuê Phan, Lể, Kiệt trực tiếp qua nhận máy đưa về Việt Nam với tiền công là 5 triệu đồng/máy. Khi các máy móc nông công nghiệp về đến H.Bến Cầu, Hầu thuê Năm từ tỉnh Đồng Tháp lên nhận máy đưa về tiêu thụ.

Máy công nông nghiệp từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam NGỌC HÀ

Với sự phối hợp của các bị can, đường dây buôn lậu này đã vận chuyển 16 máy nông công nghiệp về Việt Nam tiêu thụ với tổng giá trị ước tính là 2 tỉ đồng.

Hiện vụ buôn lậu máy công nông nghiệp từ Campuchia về Việt Nam đang được Công an H.Bến Cầu tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt nghi can Trần Hoàng Hầu.