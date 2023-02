Sang Lào mua 82 hộp pháo nổ đưa về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt

Ngày 16.2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang nghi phạm Hoàng Tiến (32 tuổi, ngụ tại xã Diễn Hồng, H.Diễn Châu, Nghệ An), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép 82 hộp pháo nổ.



Nghi phạm Hoàng Tiến cùng số pháo nổ bị bắt giữ TÂN KỲ

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15.2, trên QL8A (đoạn thuộc địa phận thôn Xuân Mai, xã Quang Diệm, H.Hương Sơn), đội tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Hương Sơn phát hiện xe ô tô biển số Lào U2-3555 do Đậu Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ tại Diễn Hồng, H.Diễn Châu) điều khiển. Xe này lưu thông theo hướng từ H.Hương Sơn về xuôi, có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô trên đang vận chuyển trái phép 82 hộp pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.

Tài xế Đậu Thanh Sơn khai nhận số pháo này là của chủ xe Hoàng Tiến đang ngồi bên trong xe nên ngành chức năng lập tức bắt giữ người này. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hoàng Tiến khai nhận mua số pháo nổ ở Lào và đang trên đường đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Công an H.Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép pháo nổ nêu trên.